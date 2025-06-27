İlişkilerde Neden Hep Aynı Döngüyü Yaşıyorsun?
Her yeni ilişki umutla başlar, ama nedense aynı sorunlar, aynı kalıplar ve aynı hayal kırıklıkları seni tekrar tekrar bulur. Peki, bu döngünün sebebi ne olabilir? Belki farkında olmadan aynı davranışları tekrarlıyor, ya da geçmişin izleri seni özgür bırakmıyor. Bu test, ilişkilerindeki o sıkıntılı döngüyü anlaman ve nedenlerini keşfetmen için hazırlandı.
İlişkilerde Neden Hep Aynı Döngüyü Yaşıyorsun?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkin başladığında en çok neye dikkat edersin?
4. Tartışma çıktığında genellikle nasıl tepki verirsin?
5. İlişkin bittiğinde genelde ne hissedersin?
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6. Geçmiş ilişkilerinde en çok hangi durum tekrar etti?
7. İlişkide seni en çok ne mutlu eder?
8. Son olarak ilişkilerden korkar mısın?
İlişkilerinde aynı sorunları yaşamanın temelinde kendini tam olarak tanımamak!
Sık sık iletişim eksikliği veya yanlış anlaşılmalar...
İlişkilerindeki güvensizlik ve kıskançlık aynı döngüyü yaşamana neden oluyor.
İlişkilerinde ya çok fazla bağlanıyor ya da mesafe koyuyorsun.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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