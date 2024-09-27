İlişkilerde Duygusal Zeka: Kendinizi Aşkın Mıknatısına Bırakmak için 12 Neden

Aşkta ve evlilikte hepimiz biraz mıknatıs gibiyiz. Bazen görünmez bir güç tarafından karşı konulmaz bir şekilde bir araya geldiğimizi, bazen de birbirimizi uzaklaştırdığımızı hiç fark ettiniz mi?

Peki kendimizi aşkın mıknatısına neden bırakmalıyız?

İşte bunu yapmak için size 12 neden! ❤