İlişkide Mantıklı mısın Duygusal mı?

Sen ilişkilerde duygularına kapılıp sürüklenen biri değilsin. Aşk senin için her zaman bir analiz konusu. “Kalbim onu seviyor ama mantığım hayır diyorsa, dinleyeceğim şey aklımdır” cümlesi tam sana göre. İlişkide beklentilerini açıkça belirliyor, bir denge gözetiyorsun. Kendini feda etmek, sürünmek ya da körü körüne bağlanmak senlik değil. Zeki seçimler yapıyor, karşı tarafın karakterini iyi gözlemliyorsun. Sana göre aşk kör değil, gözleri tamamen açık bir yolculuk. Bu sayede çoğu insanın battığı yerlerde sen sağlam durabiliyorsun. Yine de bazen kalbine de kulak vermek, seni daha zengin ve derin bir bağa götürebilir. Aşk, bazen planlı değil, hisli yaşanır… Ama senin gibi biri için riskler daima hesaplı!