İlişkide Mantıklı mısın Duygusal mı?
Aşk gelince mantık gider derler… Ama bu herkes için geçerli değil! Bazıları ilişkide duygularıyla hareket eder, gözleri kör olur; bazıları ise mantığını elden bırakmaz, kalbinin sesini bile analiz eder. Peki sen hangi taraftasın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğun kişi seni üzse de yanında kalır mısın?
4. Tartışma sırasında genelde nasıl davranırsın?
5. Partnerinle gelecek hayalleri kuruyor musun?
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6. Sevgilinin geçmişi seni ne kadar ilgilendirir?
7. Karşındaki sana dürüst olmasa ne yaparsın?
8. Ailenin hiç istemediğin biriyle sevgili olsan?
9. Sevgilin seni kıskanıyor. Ne düşünürsün?
10. Aşkta fedakarlık senin için ne demek?
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Sen ilişkilerde mantıklısın!
Sen ilişkilerde duygu ve mantık dengesini koruyorsun!
Sen ilişkilerde tam bir duygu insanısın!
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