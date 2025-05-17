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İlişkide Mantıklı mısın Duygusal mı?

İlişkide Mantıklı mısın Duygusal mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.05.2025 - 16:01

Aşk gelince mantık gider derler… Ama bu herkes için geçerli değil! Bazıları ilişkide duygularıyla hareket eder, gözleri kör olur; bazıları ise mantığını elden bırakmaz, kalbinin sesini bile analiz eder. Peki sen hangi taraftasın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşık olduğun kişi seni üzse de yanında kalır mısın?

4. Tartışma sırasında genelde nasıl davranırsın?

5. Partnerinle gelecek hayalleri kuruyor musun?

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6. Sevgilinin geçmişi seni ne kadar ilgilendirir?

7. Karşındaki sana dürüst olmasa ne yaparsın?

8. Ailenin hiç istemediğin biriyle sevgili olsan?

9. Sevgilin seni kıskanıyor. Ne düşünürsün?

10. Aşkta fedakarlık senin için ne demek?

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Sen ilişkilerde mantıklısın!

Sen ilişkilerde duygularına kapılıp sürüklenen biri değilsin. Aşk senin için her zaman bir analiz konusu. “Kalbim onu seviyor ama mantığım hayır diyorsa, dinleyeceğim şey aklımdır” cümlesi tam sana göre. İlişkide beklentilerini açıkça belirliyor, bir denge gözetiyorsun. Kendini feda etmek, sürünmek ya da körü körüne bağlanmak senlik değil. Zeki seçimler yapıyor, karşı tarafın karakterini iyi gözlemliyorsun. Sana göre aşk kör değil, gözleri tamamen açık bir yolculuk. Bu sayede çoğu insanın battığı yerlerde sen sağlam durabiliyorsun. Yine de bazen kalbine de kulak vermek, seni daha zengin ve derin bir bağa götürebilir. Aşk, bazen planlı değil, hisli yaşanır… Ama senin gibi biri için riskler daima hesaplı!

Sen ilişkilerde duygu ve mantık dengesini koruyorsun!

Sen tam anlamıyla denge insanısın. İlişkide ne sadece kalbinle ne de yalnızca aklınla hareket ediyorsun. İçgüdülerine güveniyorsun ama aynı zamanda olaylara mantık çerçevesinden de bakıyorsun. Sevdiğinde fedakarlık yaparsın ama kendini tamamen kaybetmezsin. Bir ilişkiyi yürütmenin sadece sevgiyle değil, anlayış ve uyumla mümkün olduğunu biliyorsun. Bu yüzden de çoğu zaman ilişkilerinde sağlıklı ve uzun ömürlü bağlar kurabiliyorsun. Senin gibi biriyle olmak huzur ve tutkunun dengesi demek. Elbette bazen ikilemlerde kalabilirsin, ama iç sesini iyi tanıyorsun. Kalbinin gösterdiği yolda, aklının ışığını da yanında taşıyorsun. Harikasın!

Sen ilişkilerde tam bir duygu insanısın!

Aşık olduğunda dünya durur senin için. Sevdiğin kişinin bir gülüşüyle neşelenir, bir kelimesiyle darmadağın olabilirsin. İlişkilerde tamamen duygularınla hareket ediyorsun. Karşılık alamasan bile sevmekten vazgeçmeyen, incinse de kalmayı seçen bir yapın var. Senin için aşk; mantığın anlayamayacağı bir kalp çarpıntısı… Fedakarlık senin kitabında büyük harflerle yazılı. Bazen kendini ikinci plana atabiliyor, ilişkide sınırlarını silebiliyorsun. İşte burada biraz dikkatli olmalısın… Unutma, aşk güzeldir ama sen daha güzelsin. Kalbin çok kıymetli ama onu korumayı da öğrenmen gerek. Dünyaya sevgiyi sen öğretiyorsun, ama önce kendini sevmeyi unutma!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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