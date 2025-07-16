İlişkide Manipülasyona Uğradığını Anlamanın Yolları

Partnerin seni sürekli daha fazlasını yapmaya zorluyor, yeterince güzel, başarılı, zeki ya da “doğru” biri olmadığını hissettiriyorsa bu bir değersizleştirme tekniğidir. Böylece kendini ona layık olmaya çalışan, çabalayan bir halde bulabilirsin. Bu durum da manipülasyonun en sık işaretlerinden biridir.