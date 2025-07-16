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İlişkide Manipülasyona Uğradığını Anlamanın Yolları

etiket İlişkide Manipülasyona Uğradığını Anlamanın Yolları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 23:46

Her ne kadar olmasını istemesek de kendimizi manipülatif bir ilişkinin içerisinde bulabiliriz. Peki ilişki içerisinde manipülasyona uğradığını nasıl anlarsın? Bu içeriğimizde manipülasyona uğranılan ilişkilerin belirtilerine odaklandık. Hazırsan başlayalım!

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1. Kendini sürekli suçlu hissediyorsan

Partnerin, yaşanan her olumsuzlukta seni suçluyor, hatayı hep sende buluyorsa bu bir manipülasyon işareti olabilir. Kendini sürekli suçlu hissediyorsan, yaptıklarından suçluluk duyuyorsan biraz detaylara odaklanmalısın. Manipülasyondan dolayı zamanla kendi hislerinden ve kararlarından şüphe etmeye başlar, sürekli kendini savunmak zorunda hissedersin.

2. Kendini hep özür dilerken buluyorsan

Tartışmalardan sonra ilk adımı hep sen atıyor ve hatalı olmasan bile özür dileyen taraf hep sen oluyorsan, bu aranızdaki dengenin bozulduğunu gösterir. İlişkide partnerin duygusal baskı kurarak kendini haklı çıkarmanın yolunu senin suçluluk duygunla buluyor olabilir.

3. Verdiğin kararların sana ait olmadığını hissediyorsan

Karar almaya çalıştığında partnerin 'Ben senin yerinde olsam…' ile başlayıp seni pasifize ediyor olabilir. Veya kararlarını yönlendirerek şekillendiriyor olabilir. Bu durum da senin özgürlük alanını daraltıyor olabilir. Karar gücün elinden alınmış gibi hissediyorsan manipülatif bir ilişki içerisinde olabilirsin.

4. Kendini sürekli ama sürekli açıklıyorsan

Günlük hayatındaki en basit adımlar için bile açıklama yapmak zorunda bırakılıyorsan bu da manipülasyona uğradığını gösterebilir. Örneğin, kiminle görüştün, neden geç kaldın, ne giydin gibi sorular sorması kontrol isteğini gösterir. Sağlıklı ilişkilerde bireylerin özel alanına saygı duyulur, hesap verme zorunluluğu değil güven vardır.

5. Partnerin duygularını küçümsüyorsa

Üzüldüğün, kırıldığın ya da rahatsız hissettiğin anlarda partnerin seni fazla abartmakla ya da drama yapmakla suçluyor olabilir. Onun suçlaması da bu duygularının geçersiz sayıldığı bir ilişkiyi gösterir. Bu, zamanla kendi duygularını bastırmana ve duygusal olarak yalnızlaşmana sebep olabilir.

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6. Kendini sık sık yalnız hissediyorsan

Partnerin seni sürekli daha fazlasını yapmaya zorluyor, yeterince güzel, başarılı, zeki ya da “doğru” biri olmadığını hissettiriyorsa bu bir değersizleştirme tekniğidir. Böylece kendini ona layık olmaya çalışan, çabalayan bir halde bulabilirsin. Bu durum da manipülasyonun en sık işaretlerinden biridir.

7. Kıskançlığı bir sorun değil sevgi yansıması olarak sunuyorsa

Yaptığı aşırı kıskançlıklıkları “Ben seni çok seviyorum, o yüzden böyleyim” diyerek normalleştiriliyorsa bu bir manipülasyon biçimidir. Sevgi, sahiplenicilikle karıştırılamaz. Gerçek sevgi özgürlük alanına saygı gösterir ve seni de sıkıştırmaz.

8. Duygusal şantaja maruz kalıyorsan

“Beni üzmek istemiyorsan bunu yapmazsın” ya da “Eğer beni sevseydin, böyle davranmazdın” gibi cümlelerle seni suçlu hissettiriyor ve kendi istediğini yaptırıyorsa, bu duygusal şantajdır. Sevgi üzerinden baskı kurmak manipülasyonun en yaygın yollarındandır.

9. Geçmişte yaşanılanları sürekli karşına çıkarıyorsa

Daha önce yaptığın hataları sürekli gündeme getirerek seni kontrol altında tutuyor, o hatalar üzerinden seni utandırıyorsa bu bir güç gösterisidir. Geçmişin bağışlanmış olması gerekir ama eğer bir ilişkide manipülasyon varsa partnerin seni affetmiş gibi yapar ve sürekli başına kakar.

10. Sürekli değişmen bekleniyorsa

Partnerin sürekli seni değiştirmeye çalışıyor, giyimini, davranışlarını, zevklerini kendi beğenisine göre şekillendiriyorsa bu sağlıklı bir ilişki değildir. Sevgi, karşındaki kişiyi olduğu haliyle kabul etmeyi içerir. Şartlı bir sevgi manipülasyon yaratır.

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11. Kendini sürekli yorgun hissediyorsan

İlişki bir yük gibi gelmeye başladıysa, seni duygusal olarak tüketiyor, hayat enerjini sömürüyorsa orada bir sorun var demektir. Manipülasyon, uzun vadede fark edilmeden psikolojik tükenmişliğe sebep olabilir.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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