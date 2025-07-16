İlişkide Manipülasyona Uğradığını Anlamanın Yolları
Her ne kadar olmasını istemesek de kendimizi manipülatif bir ilişkinin içerisinde bulabiliriz. Peki ilişki içerisinde manipülasyona uğradığını nasıl anlarsın? Bu içeriğimizde manipülasyona uğranılan ilişkilerin belirtilerine odaklandık. Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kendini sürekli suçlu hissediyorsan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kendini hep özür dilerken buluyorsan
3. Verdiğin kararların sana ait olmadığını hissediyorsan
4. Kendini sürekli ama sürekli açıklıyorsan
5. Partnerin duygularını küçümsüyorsa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kendini sık sık yalnız hissediyorsan
7. Kıskançlığı bir sorun değil sevgi yansıması olarak sunuyorsa
8. Duygusal şantaja maruz kalıyorsan
9. Geçmişte yaşanılanları sürekli karşına çıkarıyorsa
10. Sürekli değişmen bekleniyorsa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Kendini sürekli yorgun hissediyorsan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın