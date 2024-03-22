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İlişkide En Sadık Burç Hangisi? En Ateşlisi Hangisi? İşte Burçların İlişki Karnesi

etiket İlişkide En Sadık Burç Hangisi? En Ateşlisi Hangisi? İşte Burçların İlişki Karnesi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 23:46

Burçlar bize karşımızdaki kişinin nasıl bir insan olduğu ve dolayısıyla da ilişkiyi nasıl yaşadıklarına dair ipuçları veriyor. İnanalım ya da inanmayalım hakkımızda fikir üretilmesi oldukça dikkat çekici! Hazırsanız başlayalım...

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1. İnatçılığın vücut bulmuş hali...

1. İnatçılığın vücut bulmuş hali...

Koç burçları, ilişkide adeta kavga etmekten ilişkiyi yaşayamazlar. Bu görünümün ardında ruhunuzun aşk diye attığını hepimiz biliyoruz. Kendinizde ne özellik eksikse karşıda onu arıyorsunuz. Diplomasi, yumuşaklık ve incelik...Yine yaptığınız spontane planlar ile partnerinizi kendinize bir kere daha aşık ediyorsunuz.

2. Aşık olmaya karar verebilirseniz sizi çözebileceğiz...

2. Aşık olmaya karar verebilirseniz sizi çözebileceğiz...

Siz aşkta acı çekmekten çok yorulmuşsunuz. Bu yüzden aynı duruma düşmemek için ilişkideki acı evrelerden oldukça çekiniyorsunuz. Yaşadıklarınızı sık sık süzgeçten geçirme alışkanlığınız var, ana odaklanamıyorsunuz. Aşık olmak ya da olmamak... Bu ikilemi bırakıp kalbinizin sesini dinleyin. Ne kadar değişken olsanız da karşınızdaki kişinin de bir insan olduğunu unutmayın sevgili İkizler burçları.

3. Duygusal aşıklar Yengeçlerimiz...

3. Duygusal aşıklar Yengeçlerimiz...

Bir Yengeç burcu, duygusallığın vücut bulmuş halidir. Yengeçler karşıdaki kişiyi incitmemek için ellerinden geleni yaparlar. Aşkın tüm dramasını çekmek zorunda kalsanız da buna pişman olmayacağınıza emin olabilirsiniz...

4. Aşkın fiyakalı yüzü Aslanlar!

4. Aşkın fiyakalı yüzü Aslanlar!

Bir Aslan aşık olduysa partnerini adeta hediyelere boğar ve yüksekten uçmadığı tek bir hareketi bulunmaz. Gösterişe ve lükse bayılırlar, karşılığını da görmek isterler. Bu tutkulu halleri aşkı da epey yüksekten yaşamalarını sağlayacaktır.

5. En detaycı burç!

5. En detaycı burç!

Başak burcu bir partneriniz varsa hata yapma gibi bir lüksünüz maalesef bulunmaz. Onların olduğu ortamda tek bir kusur bile olmamalı... Başak burçlarının hakkını yememek gerek çünkü sizin hakkınızdaki detayları tüm ince ayrıntısına göre düşünüp ona göre davranırlar ve sizi çok mutlu ederler.

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6. Tutkunun vücut bulmuş hali!

6. Tutkunun vücut bulmuş hali!

Akrepler, o kadar tutkulu olurlar ki bu baş döndürücü hislerde ayaklarınız yerden kesilmiş gibi hissedersiniz. Sadece sizi düşünüp sizinle yaşarlar. Biraz kontrolcü, şüpheci ve kıskanç yanları olsa da göz ardı edilebilir diyebiliriz!

7. En minnoş ve hoşgörülü burç!

7. En minnoş ve hoşgörülü burç!

Yaylar tam olarak empati manyağıdırlar! Sizi sıkmadan görüşlerinize, düşüncelerinize, fikirlerinize oldukça önem verirler. Onlarla sürekli seyahat edebilir ve plan yapabilirsiniz. Maceracı ruhlarından dolayı yorulmaya izin yok.

8. Buzdağının görünen kısmı Oğlaklar!

8. Buzdağının görünen kısmı Oğlaklar!

Oğlaklar resmen kutupları içinizde hissettirirler. Soğuk bakışları yüzünden sizden nefret ediyor gibi hissetseniz de aslında aşık olunca resmen kediye dönüşürler. Duygularını acıkça ifade etmekten çekinseler de sizin üstünüze titrerler...

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