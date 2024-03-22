İlişkide En Sadık Burç Hangisi? En Ateşlisi Hangisi? İşte Burçların İlişki Karnesi
İlişkide En Sadık Burç Hangisi? En Ateşlisi Hangisi? İşte Burçların İlişki Karnesi
Burçlar bize karşımızdaki kişinin nasıl bir insan olduğu ve dolayısıyla da ilişkiyi nasıl yaşadıklarına dair ipuçları veriyor. İnanalım ya da inanmayalım hakkımızda fikir üretilmesi oldukça dikkat çekici! Hazırsanız başlayalım...
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1. İnatçılığın vücut bulmuş hali...
2. Aşık olmaya karar verebilirseniz sizi çözebileceğiz...
3. Duygusal aşıklar Yengeçlerimiz...
4. Aşkın fiyakalı yüzü Aslanlar!
5. En detaycı burç!
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6. Tutkunun vücut bulmuş hali!
7. En minnoş ve hoşgörülü burç!
8. Buzdağının görünen kısmı Oğlaklar!
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