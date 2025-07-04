İlişki Taktiklerinde Sık Sık Karşımıza Çıkan “3 Ay Kuralı” Nedir? Detaylıca Anlatıyoruz!
Zamanında 'Taktiklere elveda' demiştik ama şimdi karşımıza bir taktik daha çıktı: 3 Ay Kuralı!
İyi de ne işe yarıyor bu kural, ne faydası var, nasıl yapılıyor? Detaylar aşağıda. 👇
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"3 Ay Kuralı" flört döneminde gözlemlenen bir süreçten bahsediyor.
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İlk görüşte kim kimi tanıyabilir ki?
Flört döneminin ilk üç ayında genellikle seks yapılmaz. Neden mi? 👇
Hatta bazı çiftler, hayatlarında birinin olduklarını gizleme ihtiyacı duyarlar.
Her şey olağan seyrinde ilerler ama yoğun bir duygusal bağlılıktan söz edemeyiz.
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Bir de bu süreçte bazı kurallar koyulur. Eğer iki taraf da bu kurallara uyarsa süreç devam eder.
Eğer kafalar karıştıysa buraya kadar şöyle özetleyelim: Bu döneme "Balayı Dönemi" diyebiliriz.
Hatırlatmakta fayda var: Red flag ve green flag'leri de ayırt etmeniz lazım.
3 aylık süreçte bunların büyük bir çoğunluğu başarılı geçtiyse, ilişkinin adını koyabilir ve resmi olarak sevgili olabilirsiniz.
Herkes sevdiği ve sevildiğiyle mutlu olsun diyoruz ve yorumlarınızı merak ediyoruz!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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