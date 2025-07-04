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İlişki Taktiklerinde Sık Sık Karşımıza Çıkan “3 Ay Kuralı” Nedir? Detaylıca Anlatıyoruz!

etiket İlişki Taktiklerinde Sık Sık Karşımıza Çıkan “3 Ay Kuralı” Nedir? Detaylıca Anlatıyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
04.07.2025 - 22:01

Zamanında 'Taktiklere elveda' demiştik ama şimdi karşımıza bir taktik daha çıktı: 3 Ay Kuralı!

İyi de ne işe yarıyor bu kural, ne faydası var, nasıl yapılıyor? Detaylar aşağıda. 👇

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"3 Ay Kuralı" flört döneminde gözlemlenen bir süreçten bahsediyor.

TikTok'ta #threemonthrule hashtag'i ile paylaşılan ilişki konulu videolarda, flörtlerin ilk üç ay boyunca birbirlerini tanıyabileceklerini iddia ediyor.

İlk görüşte kim kimi tanıyabilir ki?

İlk izlenimler bazen yanıltıcı olabilir, bu yüzden partnerlerin birbirlerini tanımaları için büyük bir zaman dilimine ihtiyaç duyulur. Bu süre zarfında partnerinizin huyunu, suyunu, hal ve hareketlerini, kişiliğini ve daha pek çok özelliğini görebilirsiniz.

Flört döneminin ilk üç ayında genellikle seks yapılmaz. Neden mi? 👇

Çünkü cinsellikten ziyade bu kuralın amacı, kişinin karşı tarafı duygusal olarak tanımasıdır. Minik temaslar olabilir ama ileri düzeyde yaramazlıklar yapılmaz!

Hatta bazı çiftler, hayatlarında birinin olduklarını gizleme ihtiyacı duyarlar.

Bazı çiftler ise bunu yakın çevresine anlatır ama genellikle gizlenir. Çünkü dediğimiz gibi, buradaki amaç karşı tarafı duygusal anlamda tanımaktır.

Her şey olağan seyrinde ilerler ama yoğun bir duygusal bağlılıktan söz edemeyiz.

Kişiler bu süreçte kendi ihtiyaçlarını düşünürler. Karşısındaki kişi hayat standartlarına ayak uydurabilir mi, onunla beraber eğlenebilir mi, arkadaşlarıyla iyi geçinebilir mi, isteklerini karşılayabilir mi... Bunların büyük bir çoğunluğunu karşılıyorsa tamam diyebiliriz.

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Bir de bu süreçte bazı kurallar koyulur. Eğer iki taraf da bu kurallara uyarsa süreç devam eder.

Başkalarıyla görüşülebilir mi, seks olacak mı, ilişkiden başkalarına bahsedilecek mi? Buna benzer kurallar koyulur ve iki tarafın da bu kurallara uyup uymadığı gözlemlenir.

Eğer kafalar karıştıysa buraya kadar şöyle özetleyelim: Bu döneme "Balayı Dönemi" diyebiliriz.

İlişkinin ilk üç ayı genellikle 'balayı dönemi' olarak adlandırılır. Bu süreçte, her şey heyecan verici ve yenidir; partnerinizin olumlu yönlerine odaklanırsınız. Birlikte geçirilen zamanın keyfi, ilişkinin bu aşamasının en belirgin özelliğidir.

Hatırlatmakta fayda var: Red flag ve green flag'leri de ayırt etmeniz lazım.

Hatırlatmakta fayda var: Red flag ve green flag'leri de ayırt etmeniz lazım.

Karşı taraf size nasıl yaklaşıyor? Hassas noktalarınızı anlıyor mu, sınırlarınızı görebiliyor mu, kendi sınırlarını çizebiliyor mu, sevgi dilinize ayak uydurabiliyor mu? Bunları gözlemleme fırsatı bulabiliyorsunuz bu süreçte.

3 aylık süreçte bunların büyük bir çoğunluğu başarılı geçtiyse, ilişkinin adını koyabilir ve resmi olarak sevgili olabilirsiniz.

Tabii bazı çiftler bu süre zarfında birbirlerine yeniden şans tanıyabiliyorlar. Ya da küçük bir kural ihlali olduğunda iletişimi kesebiliyorlar.

Herkes sevdiği ve sevildiğiyle mutlu olsun diyoruz ve yorumlarınızı merak ediyoruz!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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