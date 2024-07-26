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İlginç İcra İlanı: İç Çamaşırları ve 1 Kilo Toz Şeker Bile Haczedilmiş

İlginç İcra İlanı: İç Çamaşırları ve 1 Kilo Toz Şeker Bile Haczedilmiş

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.07.2024 - 11:17

İzmir’de bir vatandaş, borçlarını ödeyemeyince haciz ile karşı karşıya kaldı. İcra memurları, evde bulunan iç çamaşırlarını ve bir kilo toz şekeri dahi haczetti. Borç karşılığında haczedilen mallar, açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.

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Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı nedeniyle haciz davaları tüm zamanların en üst seviyesinde.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı nedeniyle haciz davaları tüm zamanların en üst seviyesinde.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre; İzmir’de yaşanan bir haciz işlemi “bu kadar da olmaz” dedirten cinsten.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre; İzmir’de yaşanan bir haciz işlemi “bu kadar da olmaz” dedirten cinsten.

Kaynak

“Devlete ait ilan.gov.tr internet adresindeki haczedilen ve satışa sunulacak olanlar arasında bir paket toz şeker bile var.”

“Devlete ait ilan.gov.tr internet adresindeki haczedilen ve satışa sunulacak olanlar arasında bir paket toz şeker bile var.”

“Yalnız o değil, başörtüsü, elbise askısı, küçük mutfak tüpü, şapka, süs çiçekleri de vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından da çarpıcı. Yani gariban birisinin evi haczedilmiş.”

“Yalnız o değil, başörtüsü, elbise askısı, küçük mutfak tüpü, şapka, süs çiçekleri de vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından da çarpıcı. Yani gariban birisinin evi haczedilmiş.”

“Bunların yanı sıra içinde iç çamaşırlar ve elbiselerin olduğu gardrop, kömür sobası, plastik tabure, tül perde, yolluk, çay bardağı, sürahi, pet su şişesi, peçete gibi ürünlerinde haczedildiğini ilanda okuyunca ‘Artık bu kadar da olmaz ki’ diyorsunuz.”

“Bunların yanı sıra içinde iç çamaşırlar ve elbiselerin olduğu gardrop, kömür sobası, plastik tabure, tül perde, yolluk, çay bardağı, sürahi, pet su şişesi, peçete gibi ürünlerinde haczedildiğini ilanda okuyunca ‘Artık bu kadar da olmaz ki’ diyorsunuz.”
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Öztürk, icra yoluyla “Ev eşyaları dekorasyon malzemeleri” denilerek satışa çıkarılan eşyaların listesini de paylaştı:

Öztürk, icra yoluyla “Ev eşyaları dekorasyon malzemeleri” denilerek satışa çıkarılan eşyaların listesini de paylaştı:

  • Eşarp ve başörtüsü: 200 TL

  • İçinde iç çamaşır ve elbiselerin olduğu gardolap: 500 TL 

  • 1 paket toz şeker: 100 TL 

  • Büyük boy pet şişe: 100 TL 

  • Tava : 50 TL 

  • Tül Perde : 250 TL 

  • Sofra bezi : 150 TL 

  • Minder : 100 TL 

  • Terlik : 100 TL 

  • Çarşaf : 50 TL 

  • Havlu : 100 TL 

  • Süs çiçeği : 50 TL 

  • Sürahi : 100 TL 

  • Defter : 50 TL 

  • Peçete : 100 TL 

  • Plastik Sandalye: 25 TL 

  • Ahşap Askı : 50 TL 

  • Kova ve leğen : 200 TL 

  • Dikiş makinesi : 250 TL 

  • Kömür sobası : 300 TL

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