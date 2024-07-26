İlginç İcra İlanı: İç Çamaşırları ve 1 Kilo Toz Şeker Bile Haczedilmiş

İzmir’de bir vatandaş, borçlarını ödeyemeyince haciz ile karşı karşıya kaldı. İcra memurları, evde bulunan iç çamaşırlarını ve bir kilo toz şekeri dahi haczetti. Borç karşılığında haczedilen mallar, açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.