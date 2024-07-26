İlginç İcra İlanı: İç Çamaşırları ve 1 Kilo Toz Şeker Bile Haczedilmiş
İlginç İcra İlanı: İç Çamaşırları ve 1 Kilo Toz Şeker Bile Haczedilmiş
İzmir’de bir vatandaş, borçlarını ödeyemeyince haciz ile karşı karşıya kaldı. İcra memurları, evde bulunan iç çamaşırlarını ve bir kilo toz şekeri dahi haczetti. Borç karşılığında haczedilen mallar, açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.
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Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı nedeniyle haciz davaları tüm zamanların en üst seviyesinde.
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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre; İzmir’de yaşanan bir haciz işlemi “bu kadar da olmaz” dedirten cinsten.
“Devlete ait ilan.gov.tr internet adresindeki haczedilen ve satışa sunulacak olanlar arasında bir paket toz şeker bile var.”
“Yalnız o değil, başörtüsü, elbise askısı, küçük mutfak tüpü, şapka, süs çiçekleri de vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından da çarpıcı. Yani gariban birisinin evi haczedilmiş.”
“Bunların yanı sıra içinde iç çamaşırlar ve elbiselerin olduğu gardrop, kömür sobası, plastik tabure, tül perde, yolluk, çay bardağı, sürahi, pet su şişesi, peçete gibi ürünlerinde haczedildiğini ilanda okuyunca ‘Artık bu kadar da olmaz ki’ diyorsunuz.”
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Öztürk, icra yoluyla “Ev eşyaları dekorasyon malzemeleri” denilerek satışa çıkarılan eşyaların listesini de paylaştı:
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