İletişim Başkanlığı’ndan ‘Emine Erdoğan İçin Helikopter Pisti Yapıldı' İddiasına Açıklama
İletişim Başkanlığı’ndan ‘Emine Erdoğan İçin Helikopter Pisti Yapıldı' İddiasına Açıklama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiası doğru değildir' açıklamasında bulundu.
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İletişim Başkanlığı DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
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