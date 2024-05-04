Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İletişim Başkanlığı’ndan ‘Emine Erdoğan İçin Helikopter Pisti Yapıldı' İddiasına Açıklama

İletişim Başkanlığı’ndan ‘Emine Erdoğan İçin Helikopter Pisti Yapıldı' İddiasına Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.05.2024 - 20:57

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiası doğru değildir' açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İletişim Başkanlığı DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İletişim Başkanlığı DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı.' iddiası doğru değildir. Ankara Polatlı’daki bahse konu helikopter pisti, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca söz konusu pist, olası acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi için helikopter pisti yapıldığı iddialarının, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği belirlenmiştir.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın