İlçede Merak Uyandıran İlanlar: "Kadınların Parasını Yiyor"
İlçede Merak Uyandıran İlanlar: "Kadınların Parasını Yiyor"
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde direklere asılan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafının bulunduğu ilanlar merak uyandırdı. 'Mahallenizde barındırmayın. Saf ayağına yatar, inanmayın', 'Kadınları çiçekle kandıran bir şeytan', 'Sapık ve tecavüzcü. Kadınları kandırıp parasını yiyor' gibi suçlacıyıcı ifadelerin yer aldığı ilanları kimin astığı ise bilinmiyor.
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Kocaeli’nin Körfez ilçesi sakinleri, sokaklarda direklere asılan ve üzerinde bir erkeğin fotoğraflarının yer aldığı ilanlar ile merak içine girdi.
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Mahallenin çeşitli noktalarındaki direklere bir kişinin fotoğrafları ile taciz iddialarını içeren yazılar asıldı.
Yazılarda, "Mahallenizde barındırmayın. Saf ayağına yatar, inanmayın", "Kadınları çiçekle kandıran bir şeytan", "Sapık ve tecavüzcü. Kadınları kandırıp parasını yiyor" gibi ifadelere yer verildi. Mahalle sakinleri, kim veya kimler tarafından asıldığı bilinmeyen yazıları ve fotoğrafları gördüklerinde şaşkınlık yaşadı.
Bir mahalle sakini, "Pazar sabahı arabamı temizlemek için dışarıya çıktım. Evimin önündeki direkte yazı olduğunu fark ettim. Merak ettim, yazıyı inceledim. Bir adamın fotoğrafı vardı. Yazı yazılmış ama ben şahsı tanımıyorum. Bu adamın mahallede olduğu söyleniyor. Ben hiç görmedim. Bunları asan mağdur olduğunu, canının yandığını belirtmek istemiş. Ama ben herhangi bir şekilde görmedim, tanımıyorum. Görmediğim için de pek bir şey diyemiyorum" dedi.
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