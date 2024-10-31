İlçede Merak Uyandıran İlanlar: "Kadınların Parasını Yiyor"

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde direklere asılan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafının bulunduğu ilanlar merak uyandırdı. 'Mahallenizde barındırmayın. Saf ayağına yatar, inanmayın', 'Kadınları çiçekle kandıran bir şeytan', 'Sapık ve tecavüzcü. Kadınları kandırıp parasını yiyor' gibi suçlacıyıcı ifadelerin yer aldığı ilanları kimin astığı ise bilinmiyor.