Gıda Teröristleri Yine Yakalandı: Otobüsün Bagajında 2 Ton 100 Kilo Kanatlı Eti Taşımışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı tağşiş yapılan ürünler listesi tüm herkesi şoke etmişti. Vatandaşlara, domuz, at, eşek eti yedirildiği ortaya çıkmıştı. Samsun’da yapılan bir operasyonda da 2 ton 100 kilo kaçak kanatlı hayvan eti ele geçirildi.