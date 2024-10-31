Gıda Teröristleri Yine Yakalandı: Otobüsün Bagajında 2 Ton 100 Kilo Kanatlı Eti Taşımışlar!
Gıda Teröristleri Yine Yakalandı: Otobüsün Bagajında 2 Ton 100 Kilo Kanatlı Eti Taşımışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı tağşiş yapılan ürünler listesi tüm herkesi şoke etmişti. Vatandaşlara, domuz, at, eşek eti yedirildiği ortaya çıkmıştı. Samsun’da yapılan bir operasyonda da 2 ton 100 kilo kaçak kanatlı hayvan eti ele geçirildi.
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Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Havza Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle şehirler arası otogarı önündeki yolcu otobüsünü durdurdu.
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Otobüsün bagajında yapılan aramada 140 kolide toplam 2 bin 100 kilogram ağırlığında dondurulmuş 1400 kanatlı hayvan ele geçirildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinden otobüse yüklendiği ve Kavak ilçesinde teslim edileceği belirlenen, üzerlerinde etiket bulunmayan kanatlı hayvan etlerine el konuldu.
Havza Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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