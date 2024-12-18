İkonik Kahramanlar Temel Reis ve Tenten 2025'te Kamu Malı Olacak
İkonik Kahramanlar Temel Reis ve Tenten 2025'te Kamu Malı Olacak
Çizgi roman dünyasının efsanevi isimleri Temel Reis ve Tenten, 1 Ocak 2025 itibarıyla kamu malı statüsüne geçiyor. Bu gelişme, yaratıcılara özgür bir alan sunsa da bazı unsurların hala telif haklarıyla korunduğunu unutmamak gerek. Yine de bu iki ikonik kahramanın yeni projelerde karşımıza çıkma ihtimali var. İşte detaylar...
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Telif hakları dünyasında, eser sahiplerinin ölümünden sonra geçen belirli bir sürenin ardından eserlerin kamu malı statüsüne geçmesi sık rastlanan bir durum. Avrupa telif yasalarına göre bu süre 70 yıl.
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Tenten'in yaratıcısı Belçikalı çizer Herge, 1983 yılında hayata veda etti ve bu nedenle Tenten karakteri, 1 Ocak 2025 itibarıyla kamu malı statüsüne geçmeye hak kazandı.
Temel Reis ise E.C. Segar’ın 1929 yılında yarattığı ikonik bir çizgi roman karakteri. İlk kez Thimble Theater adlı gazetede okurlarla buluşan Temel Reis, 1 Ocak 2025 itibarıyla telif haklarını kaybederek kamu malı olacak.
Yani telif hakları tamamen ortadan kalkıyor mu? Hayır, tam olarak değil. Temel Reis’in güç kaynağı olan ıspanak ve 1933’te başlayan animasyon filmleri telif haklarına tabi olmaya devam edecek.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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