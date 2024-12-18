İkonik Kahramanlar Temel Reis ve Tenten 2025'te Kamu Malı Olacak

Çizgi roman dünyasının efsanevi isimleri Temel Reis ve Tenten, 1 Ocak 2025 itibarıyla kamu malı statüsüne geçiyor. Bu gelişme, yaratıcılara özgür bir alan sunsa da bazı unsurların hala telif haklarıyla korunduğunu unutmamak gerek. Yine de bu iki ikonik kahramanın yeni projelerde karşımıza çıkma ihtimali var. İşte detaylar...

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