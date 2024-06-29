İklim Krizinin Gerçekliğini ve Korkunç Sonuçlarını Yüzümüze Vuran İç Acıtan Görseller
İklim Krizinin Gerçekliğini ve Korkunç Sonuçlarını Yüzümüze Vuran İç Acıtan Görseller
Kaynak: https://x.com/othingstodo_com/status/...
Dünyamız için büyük bir tehdit oluşturan küresel ısınmanın kamera lenslerine nasıl yansıdığını gösterdiğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Eriyen kutup buzullarıyla birlikte bu buzullara bağlı olan hayvanların hayatının derinden etkilenmesi.
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2. Grönland'ın yaklaşık %80'i buzla kaplıdır. Bu buzullar değişen iklime karşı son derece savunmasızdır ve hem sıcak hava hem de yükselen okyanus sıcaklıkları buz örtüsünün çekilmesine neden olmaktadır.
3. Lübnan'ın ulusal bayrağında, para biriminde ve ulusal havayolu şirketinde yer alan asırlık sedir ağaçları, küresel ısınma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
4. İsveç'in bu dağı, zirvesindeki buzulun dramatik bir şekilde küçülmesi nedeniyle ülkenin en yüksek zirvesi olma özelliğini kaybetmiştir.
5. Makedonya'nın başkenti, evlerde yakılan ateşlerden, araba emisyonlarından ve kömür yakan endüstrilerden çıkan dumanların bir karışımı olan yüksek seviyedeki hava kirleticileri ve coğrafyası nedeniyle tehlikeli seviyelerde hava kirliliğine sahiptir.
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6. Kuzey Buz Denizi'ndeki Alaska'nın Kivalina köyünde yaşayanlar şiddetli sel felaketi nedeniyle evlerinden olma riskiyle karşı karşıya.
7. 2019'da çekilen görüntüler, dağ çamı böceği tarafından öldürülen ölü lodgepole çamlarını gösteriyor.
8. Orman yangınları Avustralya'da yaşamın bir parçasıdır ve genellikle iklim değişikliğinden değil yıldırım düşmesinden kaynaklanır.
9. Eylül 2019'da ada ülkesi Bahamalar'ı büyük bir güçle vuran Dorian Kasırgası, Bahamalar'ı vuran en güçlü kasırga olmasının yanı sıra Atlantik'te şimdiye kadar kaydedilen en güçlü fırtınalardan biriydi.
10. İl yetkililerinin fabrikaların atıklarını göle boşaltmalarına izin verdiği ve bunun da gölün renginin canlı bir şekilde değişmesine neden olduğu bildirildi.
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11. Kuraklık ve ısınan sıcaklıklar Amerika'nın doğa örtüsünü önemli ölçüde yıpratmaktadır.
12. Dünyanın en az ziyaret edilen ülkelerinden biri olan küçük Pasifik ülkesi Tuvalu, yükselen deniz seviyesi ve ölümcül fırtınaların takımadalar üzerinde yıkıcı bir etki yaratması nedeniyle iklim değişikliğinin ön saflarında yer alıyor.
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