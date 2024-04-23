İklim Değişikliği Ekonomiye de Zarar Veriyor: Gelir Kaybını Artıracak!

Bu zararın 2050 yılına kadar yıllık olarak 19 ila 59 trilyon dolar arasında değişebileceği öngörülüyor. Ekonomik kayıpların ana nedeni, artan sıcaklıklar ve bununla birlikte gelen değişkenliklerdir.

PIK bilim insanları, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'nın, gelecekte ciddi gelir düşüşleriyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Güney Asya ve Afrika'nın ise, iklim değişikliğinin tarımsal verimlilik, iş gücü verimliliği ve altyapı gibi ekonomik büyüme unsurları üzerindeki olumsuz etkilerinden en fazla etkileneceği öngörülüyor.