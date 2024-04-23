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İklim Değişikliği Ekonomiye de Zarar Veriyor: Gelir Kaybını Artıracak!

İklim Değişikliği Ekonomiye de Zarar Veriyor: Gelir Kaybını Artıracak!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.04.2024 - 13:16

İklim değişikliği, dünya ekonomisine ciddi bir darbe vurabilir. Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'nden gelen son rapor, küresel sıcaklık artışının 2050 yılına kadar yüzde 19'luk bir gelir kaybına neden olabileceğini gösteriyor.

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İklim değişikliği, yıllık olarak ortalama 38 trilyon dolarlık bir ekonomik zarara denk geliyor.

İklim değişikliği, yıllık olarak ortalama 38 trilyon dolarlık bir ekonomik zarara denk geliyor.

Araştırmacılar, değişen iklim koşullarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, 1600'den fazla bölgeden elde edilen verilere dayanarak inceledi.

AA'dan Nuran Erkul Kaya'nın haberine göre, gelecek 26 yıl boyunca karbon emisyonlarının büyük ölçüde azaltılması halinde bile, küresel ekonomi önemli bir darbe alabilir.

Küresel sıcaklık artışının, dünya ekonomisine yıllık ortalama 38 trilyon dolarlık bir zarar verebileceği tahmin ediliyor.

Küresel sıcaklık artışının, dünya ekonomisine yıllık ortalama 38 trilyon dolarlık bir zarar verebileceği tahmin ediliyor.

Bu zararın 2050 yılına kadar yıllık olarak 19 ila 59 trilyon dolar arasında değişebileceği öngörülüyor. Ekonomik kayıpların ana nedeni, artan sıcaklıklar ve bununla birlikte gelen değişkenliklerdir.

PIK bilim insanları, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'nın, gelecekte ciddi gelir düşüşleriyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Güney Asya ve Afrika'nın ise, iklim değişikliğinin tarımsal verimlilik, iş gücü verimliliği ve altyapı gibi ekonomik büyüme unsurları üzerindeki olumsuz etkilerinden en fazla etkileneceği öngörülüyor.

Araştırmanın baş yazarı Maximilian Kotz, küresel ekonominin bu zararlarından kaçınmak için acil bir şekilde emisyonları azaltmamız gerektiğini vurguluyor.

Araştırmanın baş yazarı Maximilian Kotz, küresel ekonominin bu zararlarından kaçınmak için acil bir şekilde emisyonları azaltmamız gerektiğini vurguluyor.

Aksi takdirde, yüzyılın ikinci yarısında ekonomik kayıpların daha da artabileceği ve 2100'e kadar küresel ortalamada yüzde 60'a ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

PIK bilim insanı Leonie Wenz ise, bu zararların önlenmesi için daha fazla adaptasyon çabası gerektiğini ve yenilenebilir enerji sistemlerine doğru yapısal değişikliklerin yapılması gerektiğini dile getiriyor.

Aksi takdirde, iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin giderek artacağını ve gezegenin dengesinin sadece fosil yakıtları terk ederek sağlanabileceğini belirtiyor.

Aksi takdirde, iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin giderek artacağını ve gezegenin dengesinin sadece fosil yakıtları terk ederek sağlanabileceğini belirtiyor.
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