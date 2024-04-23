İklim Değişikliği Ekonomiye de Zarar Veriyor: Gelir Kaybını Artıracak!
İklim Değişikliği Ekonomiye de Zarar Veriyor: Gelir Kaybını Artıracak!
İklim değişikliği, dünya ekonomisine ciddi bir darbe vurabilir. Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'nden gelen son rapor, küresel sıcaklık artışının 2050 yılına kadar yüzde 19'luk bir gelir kaybına neden olabileceğini gösteriyor.
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İklim değişikliği, yıllık olarak ortalama 38 trilyon dolarlık bir ekonomik zarara denk geliyor.
Küresel sıcaklık artışının, dünya ekonomisine yıllık ortalama 38 trilyon dolarlık bir zarar verebileceği tahmin ediliyor.
Araştırmanın baş yazarı Maximilian Kotz, küresel ekonominin bu zararlarından kaçınmak için acil bir şekilde emisyonları azaltmamız gerektiğini vurguluyor.
Aksi takdirde, iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin giderek artacağını ve gezegenin dengesinin sadece fosil yakıtları terk ederek sağlanabileceğini belirtiyor.
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