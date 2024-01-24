İkili İlişkilerde Ne Kadar Fedakarsın?

Seçtiğin yanıtlara göre sen pek de fedakar biri sayılmazsın. Partnerini ne kadar çok sevsen de daha çok mantık çerçevesinde kararlar almaya çalışıyorsun ve onun da ilişkiniz için en doğrusunu yapmasını istiyorsun. Bu doğru bir düşünce ama bazen istekler ve talepler aynı doğrultuda olmayabiliyor. Umarız hayatına aldığın insanla aynı orantıda fedakarlık yaparsınız!