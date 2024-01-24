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İkili İlişkilerde Ne Kadar Fedakarsın?

etiket İkili İlişkilerde Ne Kadar Fedakarsın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 23:01

İkili ilişkilerde ne kadar fedakar olduğunu öğrenmek istiyor musun? Biz senin yerine testin sonunda ne kadar fedakar olduğunu söyleyeceğiz!

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.

2. Partnerin iş yerinde yaptığı hatadan dolayı sürekli eleştiriliyor. Ne yaparsın?

3. Partnerinin hastaneye kaldırıldığını öğrendin ama o esnada iştesin. Ne yaparsın?

4. Paraya çok sıkıştı ve hiçbir geliri yok diyelim. Onun için bankadan kredi çeker miydin?

5. Çok acıktınız ve pizza söylediniz. Pizzadan kalan son dilimi kim yer?

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6. Partnerin işi gereği başka bir şehre taşınmak zorunda kaldı ve senin de gelmeni istiyor. Ne yaparsın?

7. Diyelim ki birinden çok hoşlanıyorsun, o da senden hoşlanıyor ama uzak mesafe ilişkisi yaşayacaksınız. Böyle bir şeye sıcak bakar mısın?

8. Son soru! Partnerinin sana geçmişiyle ilgili söylediği bir yalanını yakaladın diyelim. Nasıl bir tepki verirsin?

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Onun için çiğ tavuk bile yersin!

Sen sosyal yaşantında fedakar bir insansın. Hele ki ikili ilişkilerinde partnerine olağanüstü bir fedakarlık sergiliyorsun. Onun mutlu olması senin de mutlu olman demek. E senin de mutlu olman, mutlu bir ilişki demek! Çiğ tavuk yemek deyimi tam da seni anlatıyor diyebiliriz!

Fedakarlık, yapacağın şeye göre değişiyor!

Seçtiğin yanıtlara göre sen fedakar bir insansın aslında. Ama olaylara mantık çerçevesinde bakmayı tercih ettiğin için pek risk almayı sevmiyorsun. Hem partnerinin hem de senin için ne iyi olacaksa onu yapmaya hazırsın. Fedakarlık yapacağın şeye göre aldığın risk ve verdiğin kararlar da değişiyor.

Pek fedakar biri sayılmazsın...

Seçtiğin yanıtlara göre sen pek de fedakar biri sayılmazsın. Partnerini ne kadar çok sevsen de daha çok mantık çerçevesinde kararlar almaya çalışıyorsun ve onun da ilişkiniz için en doğrusunu yapmasını istiyorsun. Bu doğru bir düşünce ama bazen istekler ve talepler aynı doğrultuda olmayabiliyor. Umarız hayatına aldığın insanla aynı orantıda fedakarlık yaparsınız!

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