İkili İlişkilerde Ne Kadar Fedakarsın?
İkili İlişkilerde Ne Kadar Fedakarsın?
İkili ilişkilerde ne kadar fedakar olduğunu öğrenmek istiyor musun? Biz senin yerine testin sonunda ne kadar fedakar olduğunu söyleyeceğiz!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.
2. Partnerin iş yerinde yaptığı hatadan dolayı sürekli eleştiriliyor. Ne yaparsın?
3. Partnerinin hastaneye kaldırıldığını öğrendin ama o esnada iştesin. Ne yaparsın?
4. Paraya çok sıkıştı ve hiçbir geliri yok diyelim. Onun için bankadan kredi çeker miydin?
5. Çok acıktınız ve pizza söylediniz. Pizzadan kalan son dilimi kim yer?
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6. Partnerin işi gereği başka bir şehre taşınmak zorunda kaldı ve senin de gelmeni istiyor. Ne yaparsın?
7. Diyelim ki birinden çok hoşlanıyorsun, o da senden hoşlanıyor ama uzak mesafe ilişkisi yaşayacaksınız. Böyle bir şeye sıcak bakar mısın?
8. Son soru! Partnerinin sana geçmişiyle ilgili söylediği bir yalanını yakaladın diyelim. Nasıl bir tepki verirsin?
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