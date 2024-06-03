İhracat Rekor Kırdı: Dış Ticaret Açığı Düştü
İhracat Rekor Kırdı: Dış Ticaret Açığı Düştü
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 11,4 oranında artışla 24 milyar 75 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3 oranında azalışla 30 milyar 593 milyon dolar oldu.
Dış ticaret açığı, mayıs ayında yüzde 47,8 oranında azalarak 6,5 milyar dolar açığa geriledi. Ocak-Mayıs döneminde de dış ticaret açığı yüzde 34,4 oranında geriledi.
Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri ve Diğer Avrupa Ülkeleri olurken, en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği, Asya Ülkeleri ve Diğer Avrupa Ülkeleri oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dış ticaret verilerini değerlendirdi: "Dış dengedeki iyileşme devam ediyor."
Sosyal medyada da dış ticaret verileri yorumlandı.
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