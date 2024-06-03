İhracat Rekor Kırdı: Dış Ticaret Açığı Düştü

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat yüzde 4,5 oranında artışla 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 oranında azalışla 143 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi, mayıs ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 54 milyar 668 milyon dolar, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3,8 oranında azalarak 250 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.