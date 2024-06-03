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İhracat Rekor Kırdı: Dış Ticaret Açığı Düştü

etiket İhracat Rekor Kırdı: Dış Ticaret Açığı Düştü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 14:19

Mayıs ayında ihracat tarihin en yüksek aylık rakamına ulaşarak 24 milyar 75 milyon dolarak olarak gerçekleşti. Önceki rekor 2023 yılı Mart ayında gördüğü 23,5 milyar dolar seviyesiydi.

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 11,4 oranında artışla 24 milyar 75 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3 oranında azalışla 30 milyar 593 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 11,4 oranında artışla 24 milyar 75 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3 oranında azalışla 30 milyar 593 milyon dolar oldu.

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat yüzde 4,5 oranında artışla 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 oranında azalışla 143 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi, mayıs ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 54 milyar 668 milyon dolar, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3,8 oranında azalarak 250 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, mayıs ayında yüzde 47,8 oranında azalarak 6,5 milyar dolar açığa geriledi. Ocak-Mayıs döneminde de dış ticaret açığı yüzde 34,4 oranında geriledi.

Dış ticaret açığı, mayıs ayında yüzde 47,8 oranında azalarak 6,5 milyar dolar açığa geriledi. Ocak-Mayıs döneminde de dış ticaret açığı yüzde 34,4 oranında geriledi.

2024 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 15,3 puan artarak %78,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 17,9 puan artarak %88,1 olarak gerçekleşti. enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 14,4 puan artarak %91,7 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri ve Diğer Avrupa Ülkeleri olurken, en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği, Asya Ülkeleri ve Diğer Avrupa Ülkeleri oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri ve Diğer Avrupa Ülkeleri olurken, en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği, Asya Ülkeleri ve Diğer Avrupa Ülkeleri oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dış ticaret verilerini değerlendirdi: "Dış dengedeki iyileşme devam ediyor."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dış ticaret verilerini değerlendirdi: "Dış dengedeki iyileşme devam ediyor."
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İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti.

Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti.

Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır.

Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz.

Sosyal medyada da dış ticaret verileri yorumlandı.

Sosyal medyada da dış ticaret verileri yorumlandı.
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Dış ticaret açığının devam etmesine vurgu yapılırken,

Dış ticaret açığının devam etmesine vurgu yapılırken,
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Verilerde iyileşmeye vurgu yapanlar da oldu.

Verilerde iyileşmeye vurgu yapanlar da oldu.
twitter.com
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