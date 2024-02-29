İdeal Gün Tabağı Yapmak Uğruna Sarmaları Photoshoplayan Kişi Fena Dalga Konusu Oldu
İdeal Gün Tabağı Yapmak Uğruna Sarmaları Photoshoplayan Kişi Fena Dalga Konusu Oldu
Kaynak: https://twitter.com/ismimiskim/status...
Hepimizin ilgisini çeken konulardan bir tanesi göz kanatan gün tabaklarından ideal gün tabaklarına olan büyük tartışma diyebiliriz. Bu zamana kadar birçok gün tabağını birlikte yorumladık, birlikte seçtik. Bugün ise daha önce örneğini görmediğiniz bir gün tabağı söz konusu. Gelin birlikte bakalım...👇
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İdeal gun tabağı tartışması yıllardır süren ve bir türlü tam olarak en iyisine karar veremediğimiz konulardan bir tanesi.
Bu zamana kadar göz kanatan gün tabaklarından;
'Hah şimdi oldu' dediğimiz kombinasyonlara kadar birçok paylaşıma denk geldik.
Bugün yapılan paylaşımla ise gün tabağı yarışmasına başka bir boyut katıldı.
Şimdi herkes yavaşça sarmalara odaklanabilir mi?👇
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İdeal gun tabağına photoshop yapan Twitter kullanıcısına yorumlar gecikmedi.
Baya baya lens...
'Ki'nin yalnızlığı da olabilir.
Bir sonrakinde onu da deneyelim lütfen.
Haklı bir serzeniş.😂
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Doğru. Tatlı eksikliğini damağımda hissettim.
Artık hiçbir gün tabağı aynı görünmeyecek.😂
Off offf...😋
Sarmalar rüyama girebilir.
😂 😂 😂
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Asla 'her şeyi gördüm' demeyin.
Bile bile yandı yüreğiiiim...
Bu benzetmeye çok güldüm.😂
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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