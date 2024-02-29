Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
İdeal Gün Tabağı Yapmak Uğruna Sarmaları Photoshoplayan Kişi Fena Dalga Konusu Oldu

İdeal Gün Tabağı Yapmak Uğruna Sarmaları Photoshoplayan Kişi Fena Dalga Konusu Oldu

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
29.02.2024 - 16:00

Hepimizin ilgisini çeken konulardan bir tanesi göz kanatan gün tabaklarından ideal gün tabaklarına olan büyük tartışma diyebiliriz. Bu zamana kadar birçok gün tabağını birlikte yorumladık, birlikte seçtik. Bugün ise daha önce örneğini görmediğiniz bir gün tabağı söz konusu. Gelin birlikte bakalım...👇

Kaynak: https://twitter.com/ismimiskim/status...
İçeriğin Devamı Aşağıda

İdeal gun tabağı tartışması yıllardır süren ve bir türlü tam olarak en iyisine karar veremediğimiz konulardan bir tanesi.

İdeal gun tabağı tartışması yıllardır süren ve bir türlü tam olarak en iyisine karar veremediğimiz konulardan bir tanesi.

Bu zamana kadar göz kanatan gün tabaklarından;

Bu zamana kadar göz kanatan gün tabaklarından;

'Hah şimdi oldu' dediğimiz kombinasyonlara kadar birçok paylaşıma denk geldik.

'Hah şimdi oldu' dediğimiz kombinasyonlara kadar birçok paylaşıma denk geldik.

Hatta ideal gun tabağıyla ilgili anketimizi sizlerle paylaşmıştık.👇

Bugün yapılan paylaşımla ise gün tabağı yarışmasına başka bir boyut katıldı.

Bugün yapılan paylaşımla ise gün tabağı yarışmasına başka bir boyut katıldı.

Başka bir boyut derken ciddiyiz...

Şimdi herkes yavaşça sarmalara odaklanabilir mi?👇

Şimdi herkes yavaşça sarmalara odaklanabilir mi?👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

İdeal gun tabağına photoshop yapan Twitter kullanıcısına yorumlar gecikmedi.

İdeal gun tabağına photoshop yapan Twitter kullanıcısına yorumlar gecikmedi.
twitter.com

Baya baya lens...

Baya baya lens...
twitter.com

'Ki'nin yalnızlığı da olabilir.

'Ki'nin yalnızlığı da olabilir.
twitter.com

Bir sonrakinde onu da deneyelim lütfen.

Bir sonrakinde onu da deneyelim lütfen.
twitter.com

Haklı bir serzeniş.😂

Haklı bir serzeniş.😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Doğru. Tatlı eksikliğini damağımda hissettim.

Doğru. Tatlı eksikliğini damağımda hissettim.
twitter.com

Artık hiçbir gün tabağı aynı görünmeyecek.😂

Artık hiçbir gün tabağı aynı görünmeyecek.😂
twitter.com

Off offf...😋

Off offf...😋
twitter.com

Sarmalar rüyama girebilir.

Sarmalar rüyama girebilir.
twitter.com

😂 😂 😂

😂 😂 😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Asla 'her şeyi gördüm' demeyin.

Asla 'her şeyi gördüm' demeyin.
twitter.com

Bile bile yandı yüreğiiiim...

Bile bile yandı yüreğiiiim...
twitter.com

Bu benzetmeye çok güldüm.😂

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?