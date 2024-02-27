Yalnızca Gerçek Mutfak Aşıkları Bu Gastronomik Lezzetlerin Hangi Ülkeden Çıktığını Bulabilecek!
Yalnızca Gerçek Mutfak Aşıkları Bu Gastronomik Lezzetlerin Hangi Ülkeden Çıktığını Bulabilecek!
Senden her soruda adını ve görselini verdiğimiz yemeğin hangi ülkeye ait olduğunu bulmanı istiyoruz!
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1. "Paella" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
2. "Humus" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
3. "Kimchi" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
4. "Feijoada" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
5. "Koshari" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
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6. "Borscht" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
7. "Ceviche" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
8. "Köttbullar" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
9. "Bratwurst" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
10. "Khachapuri" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
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