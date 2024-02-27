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Yalnızca Gerçek Mutfak Aşıkları Bu Gastronomik Lezzetlerin Hangi Ülkeden Çıktığını Bulabilecek!

etiket Yalnızca Gerçek Mutfak Aşıkları Bu Gastronomik Lezzetlerin Hangi Ülkeden Çıktığını Bulabilecek!

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 19:01

Senden her soruda adını ve görselini verdiğimiz yemeğin hangi ülkeye ait olduğunu bulmanı istiyoruz!

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1. "Paella" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

1. "Paella" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

2. "Humus" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

2. "Humus" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

3. "Kimchi" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

3. "Kimchi" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

4. "Feijoada" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

4. "Feijoada" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

5. "Koshari" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

5. "Koshari" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Borscht" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

6. "Borscht" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

7. "Ceviche" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

7. "Ceviche" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

8. "Köttbullar" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

8. "Köttbullar" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

9. "Bratwurst" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

9. "Bratwurst" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

10. "Khachapuri" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?

10. "Khachapuri" isimli görseldeki yemek hangi ülkeye aittir?
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