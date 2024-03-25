İddiaya Göre iOS 18 ile Birlikte iPhone Ana Ekranı Nihayet Özelleştirilebilecek!
İddiaya Göre iOS 18 ile Birlikte iPhone Ana Ekranı Nihayet Özelleştirilebilecek!
iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone telefonların ana ekranında radikal değişiklikler yapılacağı bildirildi. Ayrıca yapay zeka destekli birçok özellik de kullanıcılara sunulacak. Detaylar içerikte. 👇
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iOS 18, Apple'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli yazılım güncellemelerinden biri olacak gibi duruyor.
Özellikle yapay zeka özelliklerinin öne çıktığı bu yeni güncelleme iPhone kullanıcılarına daha önce deneyimlemedikleri bazı yenilikler sunacak.
Apple'ın kullanıcıların kişiselleştirme ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla ekran düzenleme konusunda önemli adımlar attığı ve kullanıcıların uygulama ikonlarını diledikleri gibi yerleştirebilmelerine olanak sağlayacağı belirtiliyor.
Bu, daha önceden uygulama ikonlarının sabit bir sıra ile dizildiği iOS platformu için büyük bir değişiklik anlamına geliyor.
Yapay zeka konusundaki gelişmeler ise dikkat çekici. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iOS işletim sistemi içerisine Google Gemini benzeri bir sohbet botu entegre edebileceğini iddia ediyor.
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Gurman yeni işletim sisteminin günlük yaşamı yönetme konusunda yardımcı olacak yapay zeka özellikleriyle zenginleştirileceğini öne sürüyor.
Bunun yanı sıra Siri'nin iyileştirilmesi, yapay zeka tarafından oluşturulan Apple Music listeleri, iWork için yapay zeka destekli doküman hazırlama ve mesajlara akıllı yanıt önerileri gibi daha önce duyurulan yenilikler de iOS 18 ile birlikte kullanıcılara sunulacak.
Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18, haziran ayında Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2024'te, iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 ve yeni bir macOS sürümü ile birlikte tanıtılacak.
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