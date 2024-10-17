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Baştan Aşağı Mora Bürünen Ünlü İsimlerin İkonik Kıyafetlerinin Arasında Sizin Favoriniz Kim?

Baştan Aşağı Mora Bürünen Ünlü İsimlerin İkonik Kıyafetlerinin Arasında Sizin Favoriniz Kim?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 15:54

Mor renk, zarafet ve özgünlüğü simgelerken, moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başarmış dikkat çeken tonlardan biri. Kimilerinin pek de tercih etmeyeceği mor, aslında şov dünyasında oldukça sık kullanılıyor. Ünlü isimler özel günlerde baştan aşağı morlara büründüğü görünümlerle hem dikkat çekiyor hem de ikonik anlara imza atıyor. Kimi zaman şık bir elbise, kimi zaman cesur bir takımla karşımıza çıkan bu mor kıyafetler, hayranlarının ilgisini çekmeyi başarıyor... Peki, bu ikonik mor kıyafetlerden sizin favoriniz hangisi? 

Gelin birlikte oylayalım👇

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1. Lady Gaga

1. Lady Gaga

2. Prince

2. Prince

3. Cher

3. Cher

4. Rihanna

4. Rihanna

5. Olivia Rodrigo

5. Olivia Rodrigo
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6. Cardi B

6. Cardi B

7. Kendall Jenner

7. Kendall Jenner

8. Christine Quinn

8. Christine Quinn

9. Florence Pugh

9. Florence Pugh

10. Hailey Bieber

10. Hailey Bieber
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11. Naomi Campbell

11. Naomi Campbell

12. Venessa Hudgens

12. Venessa Hudgens

13. Anya Taylor-Joy

13. Anya Taylor-Joy

14. Madonna

14. Madonna

15. Britney Spears

15. Britney Spears
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16. Taylor Swift

16. Taylor Swift

17. Söz sizde! Sizce şimdiye kadar giyilmiş en ikonik mor kıyafet hangisi?

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