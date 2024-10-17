Baştan Aşağı Mora Bürünen Ünlü İsimlerin İkonik Kıyafetlerinin Arasında Sizin Favoriniz Kim?
Baştan Aşağı Mora Bürünen Ünlü İsimlerin İkonik Kıyafetlerinin Arasında Sizin Favoriniz Kim?
Mor renk, zarafet ve özgünlüğü simgelerken, moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başarmış dikkat çeken tonlardan biri. Kimilerinin pek de tercih etmeyeceği mor, aslında şov dünyasında oldukça sık kullanılıyor. Ünlü isimler özel günlerde baştan aşağı morlara büründüğü görünümlerle hem dikkat çekiyor hem de ikonik anlara imza atıyor. Kimi zaman şık bir elbise, kimi zaman cesur bir takımla karşımıza çıkan bu mor kıyafetler, hayranlarının ilgisini çekmeyi başarıyor... Peki, bu ikonik mor kıyafetlerden sizin favoriniz hangisi?
Gelin birlikte oylayalım👇
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1. Lady Gaga
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2. Prince
3. Cher
4. Rihanna
5. Olivia Rodrigo
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6. Cardi B
7. Kendall Jenner
8. Christine Quinn
9. Florence Pugh
10. Hailey Bieber
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11. Naomi Campbell
12. Venessa Hudgens
13. Anya Taylor-Joy
14. Madonna
15. Britney Spears
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16. Taylor Swift
17. Söz sizde! Sizce şimdiye kadar giyilmiş en ikonik mor kıyafet hangisi?
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