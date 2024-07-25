İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da "Ölürüm Türkiye'm" Savunması: Kürtçe Kelime Sansürlendi

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yer aldığı şarkı ile halay çeken bir grup genç gözaltına alınmış ve polis aracında “Ölürüm Türkiye’m” şarkısı dinletilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda yapılan uygulamayı savundu ve “‘Biji Portekiz' ağzıyla hareket edenlerin hoşlanmadığı bir türkü olmasından üzüntü duymuyorum” dedi. Yerlikaya’nın kullandığı Kürtçe “biji” kelimesi Meclis tutanaklarında sansürlendi.