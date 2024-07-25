İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da "Ölürüm Türkiye'm" Savunması: Kürtçe Kelime Sansürlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da "Ölürüm Türkiye'm" Savunması: Kürtçe Kelime Sansürlendi
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yer aldığı şarkı ile halay çeken bir grup genç gözaltına alınmış ve polis aracında “Ölürüm Türkiye’m” şarkısı dinletilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda yapılan uygulamayı savundu ve “‘Biji Portekiz' ağzıyla hareket edenlerin hoşlanmadığı bir türkü olmasından üzüntü duymuyorum” dedi. Yerlikaya’nın kullandığı Kürtçe “biji” kelimesi Meclis tutanaklarında sansürlendi.
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Terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir grup kişiye polis aracında “Ölürüm Türkiye’m” şarkısı dinletilmişti.
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TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının çalınmasıyla ilgili ise şöyle konuştu;
"Ben dinlediğim zaman son derece duygulanıyorum. Yüreğim kıpır kıpır oluyor. Türkiye'm şarkısı bugün hepimizi, bu salonda bulunan herkesi coşkulandırır. Yani bunun kesinlikle ve kesinlikle savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum. Ama 'Biji Portekiz' ağzıyla hareket eden insanlar aramızda çok az olduğu gibi, bu zihniyette olan insanların da hoşlanmadığı bir türkü olmasından en ufak şekilde üzüntü duymuyorum. Yapmaya çalıştığımız şey şu, ülkemizin içinde, sınırımızın ötesinde hiçbir şekilde bölücü terör örgütü mensubu olmasını istemiyoruz. Böyle bir fikrin olmasını da kabul etmiyoruz. Bunlarla uyumlu sözde bir davranışı da kabul etmiyoruz."
Bakan Yerlikaya’nın kullandığı Kürtçe “Biji” kelimesi, Meclis tutanaklarına “bilinmeyen bir dil” olarak geçti.
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