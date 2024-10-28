İçindeki Çocuk Hâlâ Mutlu mu?
İçindeki Çocuk Hâlâ Mutlu mu?
İçindeki çocuk hala mutlu mu?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir hobi seçmek istesen, hangisini tercih edersin?
4. Kendini en çok hangi yaşta mutlu hissediyorsun?
5. Günlük hayatında ne kadar eğleniyorsun?
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6. Hayal gücünü en çok hangi alanda kullanıyorsun?
7. Kimin yanında çocuklaşıyorsun?
8. Son olarak büyümekten memnun musun?
İçindeki çocuk çok mutlu!
İçindeki çocuk mutsuz!
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