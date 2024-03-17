İçgüdüyle Yol Almak

Bazen bir karar vermemiz gerektiğinde kendimizi zihnimizin labirentinde kaybolmuş hissederiz. Puslu bir yolda el yordamıyla ilerliyormuşuz gibi gideceğimiz yönü kestirmekte zorlanırız. Sağa mı döneyim sola mı? Hiç sapmadan düz mü ilerlesem? Eğer biraz da panik olduysak, işler iyice çıkmaza girebilir. Kendi sesimizden çok paniğin ya da karasızlığın sesini duyabiliriz.

Böyle anlarda yapılacak en etkili şey içimize dönüp kendi içgüdülerimize kulak vermektir. Ancak karmaşık bir durumla karşı karşıya kaldığımızda genellikle zihnimizin sesine değil, dış seslere kulak verme eğiliminde oluruz. Oysa bize doğru yolu gösterecek olan içimizdeki sakin sestir.