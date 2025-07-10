İBB’ye “Yolsuzluk” Soruşturmasında Bir Tahliye Daha: Adem Soytekin'e Ev Hapsi
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı İBB soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin cezaevinden tahliye edildi.
Asoy İnşaat'ın kurucusu olan Adem Soytekin, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
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İBB’ye yapılan ilk dalga operasyonda tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ortaya çıkan Adem Soytekin’in bu tahliye edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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