onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İBB’ye “Yolsuzluk” Soruşturmasında Bir Tahliye Daha: Adem Soytekin'e Ev Hapsi

İBB’ye “Yolsuzluk” Soruşturmasında Bir Tahliye Daha: Adem Soytekin'e Ev Hapsi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 16:40

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı İBB soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin cezaevinden tahliye edildi.

Asoy İnşaat'ın kurucusu olan Adem Soytekin, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB’ye yapılan ilk dalga operasyonda tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ortaya çıkan Adem Soytekin’in bu tahliye edildi.

İBB’ye yapılan ilk dalga operasyonda tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ortaya çıkan Adem Soytekin’in bu tahliye edildi.

Adem Soytekin’in, 16 Haziran’da soruşturmayı yürüten savcılığa 40 sayfa ifade verdiği iddia edildi.

Soruşturmada itirafçı olan ve cezaevinden çıkan Adem Soytekin’in ev hapsi ile serbest kaldığı belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın