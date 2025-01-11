Hissettiğin Şey Aşk mı?
Hissettiğin Şey Aşk mı?
Kalbin hızla çarpıyor, miden kelebeklerle dolu ve sürekli onu düşünüyorsun. Bu belirtiler genellikle aşkın ilk işaretleri olarak kabul edilir. Ancak, aşkın ne olduğunu tam olarak anlamak her zaman kolay olmayabilir. Sürekli olarak bir kişiyi düşünmek, onunla daha fazla zaman geçirmek istemek ve onun mutluluğunu kendi mutluluğunuzdan önce düşünmek gibi belirtiler aşık olduğunuzun işaretleri olabilir.
Hissettiğin Şey Aşk mı?
Haydiii!
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1. Onu görünce heyecanlanıyor musun?
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2. Onu görünce ellerin üşüyor mu?
3. Yanlış olduğunu bile bile ona gitmek istiyor musun?
4. Onun yanındayken hiçbir şeyi düşünmüyor musun?
5. Onun yanında kendini en iyi versiyonun gibi hissediyor musun?
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6. Onunla her konu hakkında konuşmak, seni rahatlatıyor mu?
7. Onunla geleceğe dair planlar düşledin mi?
8. Onu düşündüğünde sürekli gülümsüyor musun?
9. Onunla göz göze gelmek için çabalıyor musun?
10. Son olarak onu görmeyince özlüyor musun?
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Senin hissettiğin şey aşk!
Senin hissettiğin şey aşk değil heyecan!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Senin hissettiğin şey aşk! 🤍