Hissettiğin Şey Aşk mı?

Kalbinin ritmini hızlandıran o duygu, yüzünü aydınlatan o gülümseme, düşüncelerini sürekli o özel kişiye yönlendiren o güç... Senin hissettiğin o büyülü duygu, aşkın ta kendisi. Bu duyguyu tarif etmek oldukça zor, çünkü herkesin aşkı farklı şekillerde tecrübe ettiği bir gerçek. Ancak genel olarak aşk, kalbinin derinliklerinde hissettiğin o sıcaklık, gözlerinin içi parladığında hissettiğin o coşku ve ruhunun en derin köşelerinde hissettiğin o huzur. Aşk, bir başkasını düşünmek, onunla olmak ve onunla birlikte zaman geçirmek için can atmak demektir. Aşk, bir başkasının mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koymak demektir. Aşk, bir başkasının acısını kendi acın gibi hissetmek demektir. Kısacası, aşk, hayatın en güzel ve en karmaşık duygusudur. Ve evet, senin hissettiğin şey tam da bu duygu: Aşk!