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Heyecandan Delirebiliriz! Oğuzhan Uğur’u Takip Edip Saygı1 Paylaşımlarını Beğenen Şebnem Ferah Heyecan Yarattı

Heyecandan Delirebiliriz! Oğuzhan Uğur’u Takip Edip Saygı1 Paylaşımlarını Beğenen Şebnem Ferah Heyecan Yarattı

Şebnem Ferah Oğuzhan Uğur
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.03.2025 - 11:51 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 12:28

Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah “keşke bir konserlik bile olsa yeniden sahneye çıksa” dedirtmeye devam ederken yaşanan bir gelişme  ‘acaba mı’ sorusunu sormamıza neden oldu. 

Şebnem Ferah, Saygı1 serisi ile milyonlarca insana ulaşan ve dünyaya açılmaya hazırlanan Oğuzhan Uğur’u Instagram’dan takip etti, sonra da Saygı1 paylaşımını beğendi. 

Şebnem Ferah’ın bu hamlesi sosyal medyada heyecan yaratırken “Acaba sıradaki Saygı1 Şebnem Ferah mı olacak” yorumlarına neden oldu. 

Editör Uyarısı! Bu içeriği hazırlarken biz ‘heyecandan çıldırmak üzere’ konumuna geldik. Siz de okurken tüm sakinliğinizi koruyun, umutla beklemeye devam edin! 

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Daha önce Ceylan Ertem’in yaptığı bir paylaşımdan sonra da yapmıştık bir içerik: “Saygı1’de Şebnem Ferah’a ihtiyacımız var” diye.

Daha önce Ceylan Ertem’in yaptığı bir paylaşımdan sonra da yapmıştık bir içerik: “Saygı1’de Şebnem Ferah’a ihtiyacımız var” diye.

Şarkıcı Ceylan Ertem Şebnem Ferah hayranlarının duygularına tercüman olmuştu. Şarkıcı X hesabından yaptığı paylaşımda “Saygı mı olur, stad konseri mi olur artık bilemiyorum ama acil ihtiyacımız var Şebnem Ferah, o kadar özlemek ki kelimelerle anlatılamaz seviyelerde bu his” demişti. 

Ceylan Ertem’in ardından yüzlerce Şebnem Ferah mesajı ile doldu ortalık.

Şimdi ise yaklaşık 5 yıldır sahnelerden uzak olan Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah’tan herkesi heyecanlandıran hamleler geldi.

Şimdi ise yaklaşık 5 yıldır sahnelerden uzak olan Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah’tan herkesi heyecanlandıran hamleler geldi.

Saygı1’in yapımcısı olan Oğuzhan Uğur’u Instagram’dan takip etmeye başlayan Şebnem Ferah, Oğuzhan’ın Saygı1 paylaşımlarını da beğendi. 

Şebnem Ferah’ın bu hareketleri “Acaba Saygı1’in sıraki hazırlığı Şebnem Ferah için mi olacak” yorumları yaptırdı.

Şebnem Ferah Önce Oğuzhan Uğur'u Instagram hesabından takip etti...

Şebnem Ferah Önce Oğuzhan Uğur'u Instagram hesabından takip etti...

Sonra da Saygı1 paylaşımlarını beğendi...

Sonra da Saygı1 paylaşımlarını beğendi...

Ne diyelim: Heyecanla, umutla, hasretle, tüm kalbimizle bekliyorum Şebnem Ferah'ı...

Ne diyelim: Heyecanla, umutla, hasretle, tüm kalbimizle bekliyorum Şebnem Ferah'ı...
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Biberli gazoz

Gencligimsin sebnemmmm sensiz ask acisi mi olur coook ozledik