Heyecandan Delirebiliriz! Oğuzhan Uğur’u Takip Edip Saygı1 Paylaşımlarını Beğenen Şebnem Ferah Heyecan Yarattı

Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah “keşke bir konserlik bile olsa yeniden sahneye çıksa” dedirtmeye devam ederken yaşanan bir gelişme ‘acaba mı’ sorusunu sormamıza neden oldu.

Şebnem Ferah, Saygı1 serisi ile milyonlarca insana ulaşan ve dünyaya açılmaya hazırlanan Oğuzhan Uğur’u Instagram’dan takip etti, sonra da Saygı1 paylaşımını beğendi.

Şebnem Ferah’ın bu hamlesi sosyal medyada heyecan yaratırken “Acaba sıradaki Saygı1 Şebnem Ferah mı olacak” yorumlarına neden oldu.