Heyecandan Delirebiliriz! Oğuzhan Uğur’u Takip Edip Saygı1 Paylaşımlarını Beğenen Şebnem Ferah Heyecan Yarattı
Heyecandan Delirebiliriz! Oğuzhan Uğur’u Takip Edip Saygı1 Paylaşımlarını Beğenen Şebnem Ferah Heyecan Yarattı
Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah “keşke bir konserlik bile olsa yeniden sahneye çıksa” dedirtmeye devam ederken yaşanan bir gelişme ‘acaba mı’ sorusunu sormamıza neden oldu.
Şebnem Ferah, Saygı1 serisi ile milyonlarca insana ulaşan ve dünyaya açılmaya hazırlanan Oğuzhan Uğur’u Instagram’dan takip etti, sonra da Saygı1 paylaşımını beğendi.
Şebnem Ferah’ın bu hamlesi sosyal medyada heyecan yaratırken “Acaba sıradaki Saygı1 Şebnem Ferah mı olacak” yorumlarına neden oldu.
Editör Uyarısı! Bu içeriği hazırlarken biz ‘heyecandan çıldırmak üzere’ konumuna geldik. Siz de okurken tüm sakinliğinizi koruyun, umutla beklemeye devam edin!
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Daha önce Ceylan Ertem’in yaptığı bir paylaşımdan sonra da yapmıştık bir içerik: “Saygı1’de Şebnem Ferah’a ihtiyacımız var” diye.
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Şimdi ise yaklaşık 5 yıldır sahnelerden uzak olan Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah’tan herkesi heyecanlandıran hamleler geldi.
Şebnem Ferah Önce Oğuzhan Uğur'u Instagram hesabından takip etti...
Sonra da Saygı1 paylaşımlarını beğendi...
Ne diyelim: Heyecanla, umutla, hasretle, tüm kalbimizle bekliyorum Şebnem Ferah'ı...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Gencligimsin sebnemmmm sensiz ask acisi mi olur coook ozledik