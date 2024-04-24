Heyecan Dorukta! Fenerbahçe Beko Euroleague Play-off Serisindeki İlk Maçına Çıkıyor
Heyecan Dorukta! Fenerbahçe Beko Euroleague Play-off Serisindeki İlk Maçına Çıkıyor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ilk maçında Monaco’ya konuk oluyor. Peki, oldukça çekişmeli geçmesi beklenen maç, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada noktalayan temsilcimiz, ligi 23 galibiyetle 3'üncü basamakta bitiren Fransız temsilcisi Monaco ile play-off etabında karşı karşıya geliyor.
Çeyrek final serisinin ilk maçı, Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak. TSİ 20'de başlayacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.
İki takım arasında normal sezonda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-74, deplasmandaki müsabakayı ise Monaco 76-69'lik skorla kazanmıştı.
Sizce temsilcimiz Monaco engelini aşıp adını son 4 takım arasına yazdırabilir mi?
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