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Heyecan Dorukta! Fenerbahçe Beko Euroleague Play-off Serisindeki İlk Maçına Çıkıyor

Heyecan Dorukta! Fenerbahçe Beko Euroleague Play-off Serisindeki İlk Maçına Çıkıyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
24.04.2024 - 12:03

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ilk maçında Monaco’ya konuk oluyor. Peki, oldukça çekişmeli geçmesi beklenen maç, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada noktalayan temsilcimiz, ligi 23 galibiyetle 3'üncü basamakta bitiren Fransız temsilcisi Monaco ile play-off etabında karşı karşıya geliyor.

Normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada noktalayan temsilcimiz, ligi 23 galibiyetle 3'üncü basamakta bitiren Fransız temsilcisi Monaco ile play-off etabında karşı karşıya geliyor.
media.fenerbahce.org

Çeyrek final serisinin ilk maçı, Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak. TSİ 20'de başlayacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Çeyrek final serisinin ilk maçı, Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak. TSİ 20'de başlayacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
media.fenerbahce.org

Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.
media.fenerbahce.org

İki takım arasında normal sezonda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-74, deplasmandaki müsabakayı ise Monaco 76-69'lik skorla kazanmıştı.

İki takım arasında normal sezonda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-74, deplasmandaki müsabakayı ise Monaco 76-69'lik skorla kazanmıştı.
media.fenerbahce.org

Sizce temsilcimiz Monaco engelini aşıp adını son 4 takım arasına yazdırabilir mi?

Sizce temsilcimiz Monaco engelini aşıp adını son 4 takım arasına yazdırabilir mi?

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