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Covid Dönemi Travmalarımızdan HES Kodu Geri Dönüyor: Sigara Yasakları İçin ‘Tanıdık’ Sistem

Covid Dönemi Travmalarımızdan HES Kodu Geri Dönüyor: Sigara Yasakları İçin ‘Tanıdık’ Sistem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 07:15 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 07:16
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Sağlık Bakanlığı yetkilileri, AK Parti grubuna yaptıkları sunumlarda Türkiye'de yılda yaklaşık 8,5 milyar paket sigara tüketildiğini aktardı. Hazırlanan düzenlemede, pandemi döneminde hayatımıza giren HES koduna benzer bir sistemle sigara satışlarının takip edilmesi gündemde. Sistemin hemen hayata geçirilmesi zor görülürken, o zamana kadar denetimlerin ve cezaların artırılması planlanıyor.

Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi

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HES koduna benzer bir sistemle sigara satışlarının takip edilmesi değerlendiriliyor.

HES koduna benzer bir sistemle sigara satışlarının takip edilmesi değerlendiriliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre düzenleme çalışmalarında, pandemi döneminde yaygın kullanılan HES koduna benzer bir izleme mekanizması üzerinde duruluyor. Sağlık Bakanlığı'nın teknik altyapısının bu tür bir sisteme uygun olduğu belirtiliyor.

Ancak sistemi kısa sürede devreye almak kolay görünmüyor. Sigara; büyük marketlerin yanı sıra bakkal, büfe ve çok sayıda küçük satış noktasından alınıyor, bu da takibi zorlaştırıyor. Ticaret Bakanlığı ile koordinasyon da gerekiyor. Sistem hazır olana kadar mevcut denetimlerin yoğunlaştırılması ve yaptırımların güçlendirilmesi planlanıyor.

Yıllık sigara tüketimi 8,5 milyar pakete ulaştı, dadınlarda oran 2008'den bu yana arttı.

Yıllık sigara tüketimi 8,5 milyar pakete ulaştı, dadınlarda oran 2008'den bu yana arttı.

Sağlık Bakanlığı bürokratlarının AK Parti Meclis grubuna yaptığı sunumlarda, Türkiye'de yıllık sigara tüketiminin yaklaşık 8,5 milyar paket olduğu bilgisi paylaşıldı. Rakam, düzenlemenin neden bu kadar öne çıktığını da gösteriyor.

Sunumlarda dikkat çeken bir başka veri kadınlarla ilgiliydi. Kadınlarda sigara içme oranı 2008 ile 2025 arasında yüzde 35 oranında artış gösterirken, erkeklerde oran düştü. İnce sigaraların pazarlanması ve içerdiği nikotin miktarı da düzenleme kapsamında ayrıca inceleniyor.

Reşit olmayanlara sigara satan işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulabilir.

Reşit olmayanlara sigara satan işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulabilir.

18 yaşından küçüklere tütün ürünü satmak zaten yasak. Ancak mevcut cezaların caydırıcı olmadığı değerlendiriliyor. Üzerinde çalışılan öneriye göre, reşit olmayanlara satış yapan işletmelerin ruhsatı geçici olarak askıya alınacak ve faaliyetleri durdurulacak.

Aynı ihlali tekrarlayan işletmeler için daha ağır yaptırımlar da öngörülüyor.

Kapalı alanda sigara içenin cezası 1.764 lira, işletmeler için rakam 122.660 liraya kadar çıkıyor.

Kapalı alanda sigara içenin cezası 1.764 lira, işletmeler için rakam 122.660 liraya kadar çıkıyor.

2026 yılı itibarıyla kapalı alanlarda sigara içenlere uygulanan idari para cezası 1.764 lira. Yasak kurallarına uymayan işletmeler ise ihlalin türüne göre 24.440 liradan 122.660 liraya kadar ceza ödüyor. Üçüncü ihlalde işletmenin 10 günden bir aya kadar kapatılması söz konusu.

Düzenleme kapsamında bu tutarların artırılması da değerlendiriliyor. Sahada denetimlerin sıklaştırılması, kurumlar arası ortak kontroller yapılması ve cezaların daha tutarlı uygulanması da planlanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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