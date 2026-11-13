Covid Dönemi Travmalarımızdan HES Kodu Geri Dönüyor: Sigara Yasakları İçin ‘Tanıdık’ Sistem
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Sağlık Bakanlığı yetkilileri, AK Parti grubuna yaptıkları sunumlarda Türkiye'de yılda yaklaşık 8,5 milyar paket sigara tüketildiğini aktardı. Hazırlanan düzenlemede, pandemi döneminde hayatımıza giren HES koduna benzer bir sistemle sigara satışlarının takip edilmesi gündemde. Sistemin hemen hayata geçirilmesi zor görülürken, o zamana kadar denetimlerin ve cezaların artırılması planlanıyor.
HES koduna benzer bir sistemle sigara satışlarının takip edilmesi değerlendiriliyor.
Yıllık sigara tüketimi 8,5 milyar pakete ulaştı, dadınlarda oran 2008'den bu yana arttı.
Reşit olmayanlara sigara satan işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulabilir.
Kapalı alanda sigara içenin cezası 1.764 lira, işletmeler için rakam 122.660 liraya kadar çıkıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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