Covid Dönemi Travmalarımızdan HES Kodu Geri Dönüyor: Sigara Yasakları İçin ‘Tanıdık’ Sistem

Sağlık Bakanlığı bürokratlarının AK Parti Meclis grubuna yaptığı sunumlarda, Türkiye'de yıllık sigara tüketiminin yaklaşık 8,5 milyar paket olduğu bilgisi paylaşıldı. Rakam, düzenlemenin neden bu kadar öne çıktığını da gösteriyor.

Sunumlarda dikkat çeken bir başka veri kadınlarla ilgiliydi. Kadınlarda sigara içme oranı 2008 ile 2025 arasında yüzde 35 oranında artış gösterirken, erkeklerde oran düştü. İnce sigaraların pazarlanması ve içerdiği nikotin miktarı da düzenleme kapsamında ayrıca inceleniyor.