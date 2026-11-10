Herkesin Kaçtığı İşi Fırsata Çevirdi: Milyonluk Şirketin Sahibi Oldu
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Finlandiyalı Auri Kananen, bakımsız ve çöple dolu evleri ücretsiz temizleyip videoya çekiyor. 2020'de başladığı videolar onu dünyanın en çok izlenen temizlik fenomenlerinden biri yaptı. Kananen bugün Instagram'da 5,1 milyon kişi tarafından takip ediliyor.
İşte detaylar...
Kananen, ilk temizlik videosunu 2020 yazında TikTok hesabına yükledi.
Temizlik için ücret almıyor, geliri sponsorluklardan ve YouTube reklamlarından geliyor.
Pembe eldivenleriyle tanınan Kananen, en pis evleri bulmak için dünyayı dolaşıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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