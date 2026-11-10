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Herkesin Kaçtığı İşi Fırsata Çevirdi: Milyonluk Şirketin Sahibi Oldu

Herkesin Kaçtığı İşi Fırsata Çevirdi: Milyonluk Şirketin Sahibi Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 21:03
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Finlandiyalı Auri Kananen, bakımsız ve çöple dolu evleri ücretsiz temizleyip videoya çekiyor. 2020'de başladığı videolar onu dünyanın en çok izlenen temizlik fenomenlerinden biri yaptı. Kananen bugün Instagram'da 5,1 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

İşte detaylar...

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Kananen, ilk temizlik videosunu 2020 yazında TikTok hesabına yükledi.

Kananen, ilk temizlik videosunu 2020 yazında TikTok hesabına yükledi.

Videolar kısa sürede ilgi gördü ve ilk yardım talebi üç çocuklu bir anneden geldi. Babanın hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan kriz döneminde ailenin evi kötü bir duruma düşmüştü. Kananen evi bir hafta sonunda temizledi; aile eve döndüğünde ağlamaya başladı.

Kananen, 'Başkalarına bu kadar somut bir şekilde yardım etmek son derece tatmin ediciydi' dedi. O günden beri yardıma ihtiyacı olan insanların evlerini ücretsiz temizliyor.

Temizlik için ücret almıyor, geliri sponsorluklardan ve YouTube reklamlarından geliyor.

Temizlik için ücret almıyor, geliri sponsorluklardan ve YouTube reklamlarından geliyor.

İlk iş birliği teklifi ABD'li temizlik süngeri markası Scrub Daddy'den e-postayla geldi. Kananen, bu parayı nasıl alacağını düşünürken temizlik şirketi işleten annesinin teşvikiyle kendi şirketini kurdu. Şirketin cirosu 2023'te açıklanan son mali yılda yaklaşık 1 milyon euroya ulaştı.

Kananen, ürün tanıtım videoları çekmek yerine kirli evlere odaklanmak istediğini söylüyor. Instagram hesabında sponsorları olarak Sini Cleaning ve Scrub Daddy'yi gösteriyor.

Pembe eldivenleriyle tanınan Kananen, en pis evleri bulmak için dünyayı dolaşıyor.

Pembe eldivenleriyle tanınan Kananen, en pis evleri bulmak için dünyayı dolaşıyor.

Videolarında pop müzik eşliğinde toz alıyor, ovuyor, eşyaları ayıklıyor ve yardım ettiği kişinin bu duruma nasıl düştüğünü anlatıyor. Kananen'e göre bu kişiler genellikle bir ruh sağlığı sorunu ya da hayatlarında yaşanan bir trajediyle boğuşuyor.

2023'te TikTok'ta 9 milyon, YouTube'da 2 milyon takipçisi vardı. 'Temizliği seviyorum, kiri seviyorum' diyen Kananen, 19 takipçisi olduğu günleri hatırlayarak o zaman bile 19 yabancının onu temizlik yaparken izlemek istemesinin çok güzel geldiğini anlattı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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