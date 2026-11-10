Herkesin Kaçtığı İşi Fırsata Çevirdi: Milyonluk Şirketin Sahibi Oldu

Videolarında pop müzik eşliğinde toz alıyor, ovuyor, eşyaları ayıklıyor ve yardım ettiği kişinin bu duruma nasıl düştüğünü anlatıyor. Kananen'e göre bu kişiler genellikle bir ruh sağlığı sorunu ya da hayatlarında yaşanan bir trajediyle boğuşuyor.

2023'te TikTok'ta 9 milyon, YouTube'da 2 milyon takipçisi vardı. 'Temizliği seviyorum, kiri seviyorum' diyen Kananen, 19 takipçisi olduğu günleri hatırlayarak o zaman bile 19 yabancının onu temizlik yaparken izlemek istemesinin çok güzel geldiğini anlattı.