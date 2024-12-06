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Her İzlendiğinde İlk Seferdeki Gibi Kahkahalara Boğan Efsane Çakallarla Dans Kesitleri

Her İzlendiğinde İlk Seferdeki Gibi Kahkahalara Boğan Efsane Çakallarla Dans Kesitleri

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.12.2024 - 14:18

Komedi filmi denince bir seri halinde akla ilk gelenlerden olan Çakallarla Dans, efsane sahneleri ve replikleriyle unutulmazlar arasında yer alıyor. Artık pek çok sahnesini ezbere bilsek bile bu seriyi tekrar tekrar izlemekten geri kalmıyoruz. Timur Acar, İlker Ayrık, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu gibi birbirinden başarılı isimler, hayat verdikleri karakterlerle efsaneleşmeyi başardılar. Olur olmadık her yerde aklımıza gelen ve taklidini yaptığımız bu sahneleri hafızamıza kazımak kolay değil elbette... İşte o efsane sahnelerden bazılarını sizler için derledik:

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1. "Ne yedirdiniz lan bana?"

2. "Servetciğim, yengeciğim hesaptaki parayı aldım Stuttgart'a yatırdım. 6 maçtır kaybetmiyorlar"

3. "Orta Yere 'Lak2 Diye Diyorsun"

4. "Servet, bu işi hallet!"

5. "Görüşürüz canım"

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6. Ah Gökhan ah!

7. "Hadi gol atalım Fatma!"

8. "Ortaya karışık çocuk mu yaptınız lan!"

9. "Bu senaryo bir yerden tanıdık sanki?"

10. "Mağdur oldum Servet!"

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6 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak Çakallarla Dans 7, bu kez Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya da bir bakış atıyor.

6 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak Çakallarla Dans 7, bu kez Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya da bir bakış atıyor.

Seriye dair detayları kaçırmamak için sosyal medya hesabını da şöyle bırakalım!

Kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz gibi oyuncuların yer aldığı Çakallarla Dans 7'de serideki fiyat algısının değişimi dikkat çekiyor.

Kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz gibi oyuncuların yer aldığı Çakallarla Dans 7'de serideki fiyat algısının değişimi dikkat çekiyor.

Çakallarla Dans 7'nin tanıtımını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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