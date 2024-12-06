Her İzlendiğinde İlk Seferdeki Gibi Kahkahalara Boğan Efsane Çakallarla Dans Kesitleri

Komedi filmi denince bir seri halinde akla ilk gelenlerden olan Çakallarla Dans, efsane sahneleri ve replikleriyle unutulmazlar arasında yer alıyor. Artık pek çok sahnesini ezbere bilsek bile bu seriyi tekrar tekrar izlemekten geri kalmıyoruz. Timur Acar, İlker Ayrık, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu gibi birbirinden başarılı isimler, hayat verdikleri karakterlerle efsaneleşmeyi başardılar. Olur olmadık her yerde aklımıza gelen ve taklidini yaptığımız bu sahneleri hafızamıza kazımak kolay değil elbette... İşte o efsane sahnelerden bazılarını sizler için derledik: