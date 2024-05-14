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Her Gün Farklı Bir Manzaraya Kapı Açmak İçin 2.5 Yaşındaki Oğulları ile Karavan Hayatını Tercih Ettiler!

Her Gün Farklı Bir Manzaraya Kapı Açmak İçin 2.5 Yaşındaki Oğulları ile Karavan Hayatını Tercih Ettiler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.05.2024 - 19:26

Karavan maceralarıyla hayatı her gün farklı bir manzarada karşılamak isteyenlerin programı Yaşam Başka Yerde'nin bu haftaki konuğu, Merve ve Halit çifti oldu. 2023 yılının Eylül ayından beri oğulları ile birlikte karavanda yaşayan çift, mutlu anlarını '@juniorgezginler' adlı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. 

İşte, her Cumartesi saat 12.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan programın 5. bölümünden kesitler...

"Özgürlük mükemmel bir his. İşte bugün buradayız, yarın başka bir yerde olabiliriz. Her gün farklı manzaralara kapıyı açabilmek çok başka bir duygu."

"Özgürlük mükemmel bir his. İşte bugün buradayız, yarın başka bir yerde olabiliriz. Her gün farklı manzaralara kapıyı açabilmek çok başka bir duygu."

Merve, bu sözleri söylerken Kapadokya yolunda, çekirdek ailesiyle huzurlu bir seyahatteydi.

Onların hayali her zaman doğa ile iç içe olmaktı. 2017 yılında dünyaevine girdikleri günden beri hafta sonları kamp yapılardı.

Onların hayali her zaman doğa ile iç içe olmaktı. 2017 yılında dünyaevine girdikleri günden beri hafta sonları kamp yapılardı.

Doğa bize mutluluk veriyor diyen çift, önce bir araba ve çadırla düştüler yollara. İlk başlarda şehrin kalabalığından uzaklaşmak için hafta sonları ve buldukları her fırsatta pikniğe, kamp kurmaya ya da doğa yürüyüşüne çıkıyorlardı.

Oğulları Atlas yedi aylık olduğunda, artık kamp hayatından daha güvenlik ve konfor bir şekilde maceraya atılmaları gerektiğine karar verdiler.

Oğulları Atlas yedi aylık olduğunda, artık kamp hayatından daha güvenlik ve konfor bir şekilde maceraya atılmaları gerektiğine karar verdiler.

2021 yılında çekme karavanla ilk seyahatlerine çıktıklarında, karavan hayatını bu kadar seveceklerini bilmiyorlardı. Bu tatil bir deneme olmasına rağmen, ilk tatillerinde bir ay boyunca karavanda kaldılar.

İstanbul'da başlayan yolculuklarına 2023 yılının Eylül ayından beri karavanda devam ediyorlar!

İstanbul'da başlayan yolculuklarına 2023 yılının Eylül ayından beri karavanda devam ediyorlar!

Keşfetmeyi ve gezmeyi seven Merve ve Halit çifti evlerini kapattıkları günden beri karavanı yuva haline getirdiler. 'Karavanımızı nereye koyuyorsak evimiz orasıdır.' diyen Merve, karavanın ev kadar büyük olmaması nedeniyle evlerini kapatırken eşyalarını dağıtmaları gerektiğini söylüyor. 

Bu şekilde minimalist bir düzene alışmak zor olsa da artık biliyorlar ki eskiden 'eşyaların kölesi' oldukları bir düzende eşyalar için çalışıyorlardı. Şimdi ise 'kendimiz için yaşıyoruz' diyerek hayatlarında daha az eşyaya ve daha çok anıya yer verebiliyorlar.

Çocukluğu İstanbul'da geçen bir anne olarak Merve, 2.5 yaşındaki oğlunun şehirde büyümesindense doğanın içinde büyümesini tercih ettiğini söylüyor.

Çocukluğu İstanbul'da geçen bir anne olarak Merve, 2.5 yaşındaki oğlunun şehirde büyümesindense doğanın içinde büyümesini tercih ettiğini söylüyor.

Şehir hayatının ve iş yaşamının tüm yorgunluğunu doğada sadece birkaç saatte attığını söyleyen Halit, bu yaşam tarzı ile çocukluk hayalini oğluna devrettiği hissediyor.

Karavan hayali kuranlara ise isteklerine uygun karavanı seçmek için tavsiyelerde bulunuyorlar.

Karavan hayali kuranlara ise isteklerine uygun karavanı seçmek için tavsiyelerde bulunuyorlar.

Tuvalet, banyo, yatak odası, mutfak ve oturma alanına kadar her şeyin tam olduğu karavanda ihtiyaçlarınıza yönelik bir düzen oluşturmanın önemine değiniyorlar. Halit, karavan macerasına atılacakalara duş ve tuvaletin ayrı olmasını tavsiye ediyor. Kombi, oturma grubu ve mutfak seçiminde de evde olduğu gibi olabildiğince konfora odaklanmayı öneriyor.

İlişkilerde özellikle de karavanda yaşamak gibi büyük bir karar alırken, ortak hayaller olmadığında uyuşmazlıklar çıkabileceğini hatırlatan Merve, "Biz aynı yöne bakabilmeyi başardık" diyor.

İlişkilerde özellikle de karavanda yaşamak gibi büyük bir karar alırken, ortak hayaller olmadığında uyuşmazlıklar çıkabileceğini hatırlatan Merve, "Biz aynı yöne bakabilmeyi başardık" diyor.

Umarız ki Merve ve Halit, oğulları Atlas ile birlikte hallerindeki gibi her gün başka bir yerde uyanma şansı elde ederek, karavan macerasına devam ederler. Onedio ailesinin bir parçası olan çalışma arkadaşımız Halit ve ailesine, çıktıkları yolculukta keyifli bir yaşam diliyoruz.

İşte, 'Yaşam Başka Yerde' programının yeni bölümü...

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