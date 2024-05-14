Her Gün Farklı Bir Manzaraya Kapı Açmak İçin 2.5 Yaşındaki Oğulları ile Karavan Hayatını Tercih Ettiler!
Her Gün Farklı Bir Manzaraya Kapı Açmak İçin 2.5 Yaşındaki Oğulları ile Karavan Hayatını Tercih Ettiler!
Karavan maceralarıyla hayatı her gün farklı bir manzarada karşılamak isteyenlerin programı Yaşam Başka Yerde'nin bu haftaki konuğu, Merve ve Halit çifti oldu. 2023 yılının Eylül ayından beri oğulları ile birlikte karavanda yaşayan çift, mutlu anlarını '@juniorgezginler' adlı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
İşte, her Cumartesi saat 12.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan programın 5. bölümünden kesitler...
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