Her Gün Farklı Bir Manzaraya Kapı Açmak İçin 2.5 Yaşındaki Oğulları ile Karavan Hayatını Tercih Ettiler!

Keşfetmeyi ve gezmeyi seven Merve ve Halit çifti evlerini kapattıkları günden beri karavanı yuva haline getirdiler. 'Karavanımızı nereye koyuyorsak evimiz orasıdır.' diyen Merve, karavanın ev kadar büyük olmaması nedeniyle evlerini kapatırken eşyalarını dağıtmaları gerektiğini söylüyor.

Bu şekilde minimalist bir düzene alışmak zor olsa da artık biliyorlar ki eskiden 'eşyaların kölesi' oldukları bir düzende eşyalar için çalışıyorlardı. Şimdi ise 'kendimiz için yaşıyoruz' diyerek hayatlarında daha az eşyaya ve daha çok anıya yer verebiliyorlar.