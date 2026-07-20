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Her Evde Bulunması Gereken Ürünler

etiket Her Evde Bulunması Gereken Ürünler

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 13:01
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Her evde bulunduğu andan itibaren hayat kolaylaştıran ürünler vardır... İşte hem senin hayatını hem de evdekileri rahatlatacak, muhakkak evde bulunması gereken ürünlerle dolu bir liste! Hazırsan başlayalım!

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1. Tek tip cam saklama kavanozları

1. Tek tip cam saklama kavanozları

Mutfak tezgâhında veya kilerde bakliyatları, makarnaları ve kahveleri kendi plastik ambalajlarında bırakmak görsel bir kaos yaratır. Bunun yerine mat etiketli, ahşap veya bambu kapaklı tek tip cam veya seramik kavanozlar edinebilirsin. Bu düzen evine anında profesyonel bir tasarım ve huzur havası katacak.

2. Kaliteli nevresim ve ipek yastık kılıfları

2. Kaliteli nevresim ve ipek yastık kılıfları

Günün üçte birini geçirdiğin yatak odanda konforu en üst seviyeye çıkarmalısın. Yüksek tel sayılı pamuk-saten nevresimler ve cilt ve saç sağlığını koruyan ipek yastık kılıfları, yatak odana o lüks otel odası hissiyatını ve pürüzsüz dinlenme deneyimini anında taşıyacak!

3. Mikrofiber bez seti

3. Mikrofiber bez seti

Her yüzey için ayrı, agresif kimyasallar içeren deterjanlar yerine ahşap, cam ve genel yüzeyler için renk kodlu kaliteli mikrofiber bezler ve bitkisel bazlı temizleyiciler bulundurmalısın. Bunlar hem eşyalarının ömrünü uzar hem de evinin kimyasal yerine gerçekten temiz kokmasını sağlar.

4. Hasır veya keten düzenleme sepetleri

4. Hasır veya keten düzenleme sepetleri

Ortalıkta duran kabloları, şarj aletlerini, battaniyeleri veya dergileri göz önünden kaldırmanın en estetik yolu düzenleme sepetleridir. Salonun veya yatak odasının köşesine koyacağın birkaç şık hasır sepet, dağınıklığı gizlerken doğal dokusuyla eve sıcaklık katacak ve aşırı hoş bir görünüm yakalamanı sağlayacak.

5. Elektrikli mop

5. Elektrikli mop

Temizliği kolaylaştıracak bir şey varsa o da Philips OneUp 5000  elektrikli mop'tur. Bakterilere karşı etkili yapısı sayesinde kirli suyu emerken anında temiz suyla da temizlemene yardımcı olur. 360 derece dönen başlığıyla da her yeri kolayca temizlemene olanak sağlayan elektrikli mop hayatını gerçekten kolaylaştıracak.

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6. Loş aydınlatma için lambadır

6. Loş aydınlatma için lambadır

Tepeden vuran sert beyaz spotlar evin enerjisini düşürür ve hastane ortamı hissi yaratır. Akşam saatlerinde zihnini dinlendirmek ve evde samimi bir atmosfer oluşturmak için ihtiyacın olan şey çok basit: Gün ışığı veren şık bir lambader!

7. Hava temizleyici

7. Hava temizleyici

Evinin olmazsa olmazı da temiz bir hava değil mi? Dakikalar içinde temiz hava ve ideal nem sağlayan Philips Hava Temizleyici 2'si 1 arada özelliğiyle hem kuru hem de kirli havaya karşı mücadele ediyor. Aynı zamanda 3 katmanlı HEPA filtreleme sistemiyle en küçük parçacıkların bile %99,97'sini hapsediyor.

8. İmza bir ev kokusu

8. İmza bir ev kokusu

Bir evin karakterini belirleyen en önemli unsurlardan biri kokusudur. Evin girişine veya salonuna yerleştireceğin vanilya, amber, sedir ağacı gibi kaliteli notalara sahip çubuklu bir oda kokusu ya da soya mumu, eve her adım attığında o güvenli limana girdiğini sana hatırlatacak!

9. Salon bitkileri

9. Salon bitkileri

Evdeki mekanik ve mobilya ağırlıklı görüntüyü dengelemek için doğanın tazeleyici gücünden yararlanmaya ne dersin? Bakımı kolay, büyük yeşil yapraklı salon bitkileri evdeki karbondioksiti azaltırken yaşam alanına da canlılık, renk ve köklenme hissi katacak.

10. Buharlı ütü

10. Buharlı ütü

Kıyafetleri kolayca ütülemek mi? İşte ihtiyacın olan şey Philips Azur 8000 serisi buharlı ütü! 260 g şok buhar en inatçı kırışıklıkları bile anında gidermeni sağlar. Özel OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıfır yanık garantisi ile kıyafetlerini ütülerken de korumanı sağlıyor.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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