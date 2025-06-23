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Her Bebekli Ailenin Yardımcısı: Gezenbebe’nin Fonksiyonel Tamamlayıcı Aksesuarları

etiket Her Bebekli Ailenin Yardımcısı: Gezenbebe’nin Fonksiyonel Tamamlayıcı Aksesuarları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 13:13

Bebekli hayatı kolaylaştıran en iyi şey bazen minicik ama zekice tasarlanmış bir aksesuardır. Gezenbebe, iMiR Baby tarafından geliştirilen ve bebekli ailelerin gerçek ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarlanan tamamlayıcı ürünleriyle öne çıkıyor. Araba yolculuğundan bebek arabası gezilerine, evden dışarıya taşınan her anı daha konforlu ve düzenli hale getiren bu aksesuarlar, hem bebeklerin hem de ebeveynlerin hayatına akıl dolu kolaylıklar katıyor.

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Gezenbebe Araç Koltuğu Tablet Tutucu

Gezenbebe Araç Koltuğu Tablet Tutucu

Seyahat ederken çocukların eğlenmesini sağlamak için arabaya tablet koyulabiliyor. Bu tableti arabaya bağlamak için tutucu şart. Tablet tutucu sayesinde çocuğunuz sıkılmadan seyahat ediyor. Arka koltuğa kolayca takılabilen bu aparat sayesinde bebekler film izleyebilir, yolculuklar daha keyifli geçer.

Gezenbebe Araç Koltuğu Tablet Tutucu

Gezenbebe Arka Koltuk Bebek Aynası

Gezenbebe Arka Koltuk Bebek Aynası

Bebekle araba sürerken arka koltuğa ayna koymak gerekiyor. Bu arka koltuk aynaları bebeğinizle sürekli iletişimde olmanızı sağlıyor. Aynadan bebeğiniz sizi göreceği için rahat ve güvende şekilde seyahat edebiliyor. Bebeğinizi sürüş sırasında rahatça görebilmeniz için dikey ve yatay kullanıma uygun.

Gezenbebe Arka Koltuk Bebek Aynası

Gezenbebe Hero Araba İçin Bebek Güneşliği

Gezenbebe Hero Araba İçin Bebek Güneşliği

Gezenbebe'nin kahraman karakterlerinden ilham alan bu güneşlik, sadece fonksiyonel değil, aynı zamanda eğlenceli! Üst düzey UV koruması sağlar, katlanabilir yapısıyla kolay kullanım sunar. Güneşi engellerken dışarıyı izlemeye de imkan tanır.

Gezenbebe Hero Araba İçin Bebek Güneşliği

Gezenbebe Araba İçin Çöp Çantası

Gezenbebe Araba İçin Çöp Çantası

Arabada çöp çantası çok kullanışlı olmaz mı? Özellikle bebekle seyahat ederken çöp çantası çok işinize yarayacak. Ayarlanabilir tokası ve sabitleme klipsleriyle aracınız hep temiz kalsın. Yan klipsleri sayesinde çöp poşeti sabit kalır.

Gezenbebe Araba İçin Çöp Çantası

Gezenbebe Bebek Emniyet Kemer Klipsi

Gezenbebe Bebek Emniyet Kemer Klipsi

Bebeğinizin araçta güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak kemer klipsini hem araç koltuğunda hem bebek arabasında kullanmak mümkün. Kayma ve açılmaya karşı oldukça güvenli. Araç koltuğu ya da bebek arabası fark etmeksizin bebeğinizi sabit ve güvenli tutar. Açılmayı ve kaymayı önler.

Gezenbebe Bebek Emniyet Kemer Klipsi

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Gezenbebe Hamilelik Emniyet Kemeri Ayarlayıcısı

Gezenbebe Hamilelik Emniyet Kemeri Ayarlayıcısı

Anne adayları için sürüş esnasında karın bölgesine baskı yapmayan, rahat ve güvenli bir kullanım sunar. Ekstra araç gerektirmeyen kolay kurulumu hamile annelerin araba kullanırken rahat etmesini sağlar. Konforlu ve güvenli bir yolculuk için bu kemer hamile anneler için şart!

Gezenbebe Hamilelik Emniyet Kemeri Ayarlayıcısı

Gezenbebe Çocuklar İçin Arka Koltuk Düzenleyici

Gezenbebe Çocuklar İçin Arka Koltuk Düzenleyici

Arabanızın arka koltuğunu düzene sokmak istemez misiniz? Bu arka koltuk düzenleyici sayesinde mükemmel düzene kavuşuyorsunuz. Oyuncak, kitap, biberon ve daha fazlası için ekstra bölmeli, dayanıklı ve kolay temizlenebilir kumaştan üretilmiş. Geniş ceplerine çocuğunuzun tüm malzemelerini koyabiliyorsunuz. 

Gezenbebe Çocuklar İçin Arka Koltuk Düzenleyici

Gezenbebe Araba İçin Tablet Düzenleyici

Gezenbebe Araba İçin Tablet Düzenleyici

Seyahatlerde arabada çocuklar çok sıkılabiliyor. Bu tablet düzenleyicisi uzun yolculukları eğlenceli bir maceraya dönüştürüyor. Film izlemek artık daha düzenli ve pratik. Geniş cepler, ekran sabitleyici alan ve su geçirmez malzeme ile oldukça kullanışlı. Çocuğunuzun sevdiği filmi izlemesine ya da oyun oynamasına imkan veren düzenleyicinin geniş cepleri bulunuyor. 

Gezenbebe Araba İçin Tablet Düzenleyici

Gezenbebe Kalın Pedli Araba Koltuk Koruyucu

Gezenbebe Kalın Pedli Araba Koltuk Koruyucu

Koltuğunuzu ezilme ve lekelere karşı korur, kaymaz tabanlı yapısıyla uzun ömür sağlar. Yüksek kaliteli ve su geçirmez kumaştan üretilen koruyucu evcil hayvan kullanımı için de ideal.

Gezenbebe Kalın Pedli Araba Koltuk Koruyucu

Gezenbebe 3’ü 1 Arada Bebek Arabası Tepsisi

Gezenbebe 3’ü 1 Arada Bebek Arabası Tepsisi

Bebek arabasına takılabilen bu ürünün birçok işlevi var. Her şey elinizin altında oluyor ve tek aparatla maksimum fonksiyon sağlıyor. Bebek arabasına kolayca takılıp çıkarabileceğiniz tepsi güvenli şekilde kelepçeleniyor. Farklı şişe boyutlarına uyumlu.

Gezenbebe 3’ü 1 Arada Bebek Arabası Tepsisi

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Gezenbebe Bebek Arabası Kancası

Gezenbebe Bebek Arabası Kancası

Bebek arabasına takılan kancalar eşyalarınızı taşımaya yardımcı oluyor. Alışveriş çantasından bez çantasına kadar tüm eşyaları taşır. Cırtlı ve dönebilir yapısıyla her yere uyum sağlar. Bu kancalar sadece bebek arabası için değil, tekerlekli sandalyeden bisiklete kadar birçok yere uygun. 

Gezenbebe Bebek Arabası Kancası

Gezenbebe Hero Bebek Arabaları İçin Oturaklı 2. Çocuk Aparatı

Gezenbebe Hero Bebek Arabaları İçin Oturaklı 2. Çocuk Aparatı

İki çocukla dışarı çıkmaktan artık korkmanıza gerek yok. Bu aparat iki çocuğunuzla rahat etmenizi sağlıyor.  2-6 yaş arası çocuklar için konforlu, ergonomik yolculuk sağlıyor. 25 kg taşıma kapasitesi ve güvenli oturumla çocuğunuz rahat ediyor.

Gezenbebe Hero Bebek Arabaları İçin Oturaklı 2. Çocuk Aparatı

Gezenbebe Bebek Arabası Bardak Tutucu

Gezenbebe Bebek Arabası Bardak Tutucu

Bebeğinizi gezdirirken yanınıza içecek bir şeyler almak istiyor ama koyacak yer bulamıyor musunuz? O zaman bu bardak tutucu tam sizlik. Kahveniz ya da suyunuz için ideal alan sağlıyor. Bebek arabası ve bisiklet gibi farklı araçlara uyumlu. İçeceğiniz elinizde olmayacağı için ellerinizi rahatça kullanabiliyorsunuz. 

Gezenbebe Bebek Arabası Bardak Tutucu

Gezenbebe Çok Fonksiyonlu Bebek Arabası Fanı

Gezenbebe Çok Fonksiyonlu Bebek Arabası Fanı

Sıcak yaz günlerinde hem bebeğiniz hem siz rahat edin. Bu fanı tabii ki sadece bebek arabasında kullanmak zorunda değilsiniz. Esnek ayakları sayesinde her yere sabitlenebilir. Evde, arabada ya da başka yerlerde kullanabileceğiniz fan çift yönlü kullanılabiliyor. Yani hem bebeğiniz hem siz ferahlıyorsunuz.

Gezenbebe Çok Fonksiyonlu Bebek Arabası Fanı

Gezenbebe Bebek Arabası Telefon Tutucu

Gezenbebe Bebek Arabası Telefon Tutucu

Elleriniz serbest şekilde bebeğinizle seyahat etmenizi sağlayacak telefon tutucu her ebeveynin yardımcısı! Her telefon modeline uygun tutucunun basit bir tasarımı var. Telefonunuz hep göz önünde ve sabit tutan telefon tutucu, tüm modellerle uyumlu. Telefonunuzu sıkıca tutarken telefonunuzun çizilmesini önlüyor. 

Gezenbebe Bebek Arabası Telefon Tutucu

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Gezenbebe Beyaz Gürültü Bebek Hoparlörü

Gezenbebe Beyaz Gürültü Bebek Hoparlörü

Bebeğinizin daha kolay uykuya dalması için beyaz gürültü sesleri sağlayan hoparlör, dahili gece lambası özelliğiyle huzurlu bir ortam yaratır. Bluetooth bağlantısı sayesinde telefonunuzdan müzik de çalabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde her yere taşınabilir.

Gezenbebe Beyaz Gürültü Bebek Hoparlörü

Gezenbebe Hero Diş Kaşıyıcı & Diş Fırçalama Eğitmeni

Gezenbebe Hero Diş Kaşıyıcı & Diş Fırçalama Eğitmeni

Ağız sağlığına erken alışkanlık için ideal diş kaşıyıcının hassas diş etleri için güvenli silikon başlığı var. Bebek parmaklarının sarılabileceği sevimli koala tasarımıyla diş kaşıma ve fırçalama artık daha eğlenceli ve kolay.

Gezenbebe Hero Diş Kaşıyıcı & Diş Fırçalama Eğitmeni

Gezenbebe Katlanabilir Seyahat Çocuk Tuvaleti

Gezenbebe Katlanabilir Seyahat Çocuk Tuvaleti

Tuvalet eğitimi artık her yerde mümkün. Pratik katlama, çantalık taşıma boyu olduğu için çok kullanışlı. Aynı zamanda tuvalet adaptörü olarak da kullanılabilir. Tuvalet eğitim sürecini daha eğlenceli ve pratik hale getiren seyahat çocuk tuvaletinin etrafa sıçramayı önleyen akıllı tasarımı var.

Gezenbebe Katlanabilir Seyahat Çocuk Tuvaleti

Gezenbebe Katlanabilir Çocuk Tuvaleti

Gezenbebe Katlanabilir Çocuk Tuvaleti

Yetişkin klozetlerini bebeklere uygun hale getirir. Katlandığında çantada az yer kaplar. Katlanabilir ve taşınabilir yapısıyla her zaman yanınızda. Çoğu tuvalet modeliyle uyumlu olduğu için konforlu bir kullanım sunuyor.

Gezenbebe Katlanabilir Çocuk Tuvaleti

Gezenbebe Bebek Durulayıcı

Gezenbebe Bebek Durulayıcı

Banyoda suyu kontrollü ve nazikçe dökmenizi sağlar. Kaymaz tutma sapıyla güvenli kullanım sağlar. Bebekler için banyo zamanını daha keyifli hale getirir. Bebeğinizin gözüne ve kulağına su kaçmasını engeller.

Gezenbebe Bebek Durulayıcı

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Gezenbebe Çok Fonksiyonlu Kişiselleştirilebilir Bebekli Aile Bebek Bakım Sırt Çantası

Gezenbebe Çok Fonksiyonlu Kişiselleştirilebilir Bebekli Aile Bebek Bakım Sırt Çantası

Fonksiyon, stil ve kişiselleştirme bu çantada bir arada.

  • İsme özel kişiselleştirilebilir tasarım ile tamamen size özel bir parça.

  • Fonksiyonel iç bölmeler ve dahili çantalar, bebekli hayatın tüm ihtiyaçlarını düzen içinde taşır.

  • Mıknatıslı bebek arabası bağlantısı, çantayı saniyeler içinde bebek arabanıza sabitlemenizi sağlar.

Modern ebeveynlerin vazgeçilmezi bu çanta, tarzınızdan ödün vermeden hayatınızı kolaylaştırır.

Gezenbebe Çok Fonksiyonlu Kişiselleştirilebilir Bebekli Aile Bebek Bakım Sırt Çantası

Gezenbebe Buddy Sallanan Arkadaş

Gezenbebe Buddy Sallanan Arkadaş

Gezenbebe’nin kahraman karakterlerinden oluşan bu seri, sadece eğlenceli değil aynı zamanda öğretici. Denge ve motor beceri gelişimini destekler. Gezenbebe kahramanlı serilerle kombinlendiğinde çocuk odası dekorasyonuna da harika bir uyum sağlar.

Gezenbebe Buddy Sallanan Arkadaş

Gezenbebe Enjoy Aktivite & Oyun Matı

Gezenbebe Enjoy Aktivite & Oyun Matı

Etkileşimli detaylar ve karakterli özel tummy yastıkları sayesinde karın üstü zamanı artık çok daha sevimli ve destekleyici. Yumuşacık zeminiyle konforlu bir keşif alanı sunar.

Gezenbebe Enjoy Aktivite & Oyun Matı

Gezenbebe Sleepy Uyku Arkadaşı

Gezenbebe Sleepy Uyku Arkadaşı

Bebeğinizin uykularına sevimli bir eşlikçi olacak bu uyku arkadaşının farklı çeşitleri var. Diş kaşıyıcı özelliğiyle uyku öncesi rahatlama sağlar. Sarılıp uyumak için ideal.

Gezenbebe Sleepy Uyku Arkadaşı

Gezenbebe Spiry Puset & Karyola Oyuncağı

Gezenbebe Spiry Puset & Karyola Oyuncağı

Hareketli ve renkli yapısıyla görsel odak gelişimine destek olur. Tüm puset ve beşiklere kolayca takılır. Bebeğinizin kendini tanıması için bir ayna bulunur. Bu oyuncak bebeğinizin duyusal gelişimine katkı sağlar.

Gezenbebe Spiry Puset & Karyola Oyuncağı

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Unutmayın…

Gezenbebe ile her anınız daha organize, daha rahat, daha keyifli.

Üstelik artık kullanmadığınız Gezenbebe ürünlerini BCYCLE sistemi ile değerinde değerlendirmek mümkün.

Satın aldığınız ürünler, büyüyen ihtiyaçlara göre yeni bir çözüme dönüşebilir.

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