Her Bebekli Ailenin Yardımcısı: Gezenbebe’nin Fonksiyonel Tamamlayıcı Aksesuarları
Bebekli hayatı kolaylaştıran en iyi şey bazen minicik ama zekice tasarlanmış bir aksesuardır. Gezenbebe, iMiR Baby tarafından geliştirilen ve bebekli ailelerin gerçek ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarlanan tamamlayıcı ürünleriyle öne çıkıyor. Araba yolculuğundan bebek arabası gezilerine, evden dışarıya taşınan her anı daha konforlu ve düzenli hale getiren bu aksesuarlar, hem bebeklerin hem de ebeveynlerin hayatına akıl dolu kolaylıklar katıyor.
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Gezenbebe Araç Koltuğu Tablet Tutucu
Gezenbebe Arka Koltuk Bebek Aynası
Gezenbebe Hero Araba İçin Bebek Güneşliği
Gezenbebe Araba İçin Çöp Çantası
Gezenbebe Bebek Emniyet Kemer Klipsi
Gezenbebe Hamilelik Emniyet Kemeri Ayarlayıcısı
Gezenbebe Çocuklar İçin Arka Koltuk Düzenleyici
Gezenbebe Araba İçin Tablet Düzenleyici
Gezenbebe Kalın Pedli Araba Koltuk Koruyucu
Gezenbebe 3’ü 1 Arada Bebek Arabası Tepsisi
Gezenbebe Bebek Arabası Kancası
Gezenbebe Hero Bebek Arabaları İçin Oturaklı 2. Çocuk Aparatı
Gezenbebe Bebek Arabası Bardak Tutucu
Gezenbebe Çok Fonksiyonlu Bebek Arabası Fanı
Gezenbebe Bebek Arabası Telefon Tutucu
Gezenbebe Beyaz Gürültü Bebek Hoparlörü
Gezenbebe Hero Diş Kaşıyıcı & Diş Fırçalama Eğitmeni
Gezenbebe Katlanabilir Seyahat Çocuk Tuvaleti
Gezenbebe Katlanabilir Çocuk Tuvaleti
Gezenbebe Bebek Durulayıcı
Gezenbebe Çok Fonksiyonlu Kişiselleştirilebilir Bebekli Aile Bebek Bakım Sırt Çantası
Gezenbebe Buddy Sallanan Arkadaş
Gezenbebe Enjoy Aktivite & Oyun Matı
Gezenbebe Sleepy Uyku Arkadaşı
Gezenbebe Spiry Puset & Karyola Oyuncağı
Unutmayın…
Gezenbebe ile her anınız daha organize, daha rahat, daha keyifli.
Üstelik artık kullanmadığınız Gezenbebe ürünlerini BCYCLE sistemi ile değerinde değerlendirmek mümkün.
Satın aldığınız ürünler, büyüyen ihtiyaçlara göre yeni bir çözüme dönüşebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın