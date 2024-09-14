Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Popüler Animasyon Filmleri

2024 yılında sinema dünyasında birbirinden harika animasyon filmleri vizyona girdi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz senelerdeki pek çok animasyon da yine popüler oldu. Bu içerikte IMDb'ye göre son günlerin en çok izlenen yani en popüler animasyon filmlerini sizler için listeledik. İyi seyirler dileriz.