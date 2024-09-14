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Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Popüler Animasyon Filmleri

Hepsinin Puanı 7'den Yüksek! IMDb'ye Göre Son Zamanların En Popüler Animasyon Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 15:59

2024 yılında sinema dünyasında birbirinden harika animasyon filmleri vizyona girdi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz senelerdeki pek çok animasyon da yine popüler oldu. Bu içerikte IMDb'ye göre son günlerin en çok izlenen yani en popüler animasyon filmlerini sizler için listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Inside Out 2 (2024)

1. Inside Out 2 (2024)

IMDb: 7.7

Riley'nin ergenliğe girdiği ve bunun sonucunda yepyeni, daha karmaşık duygular deneyimlediği bir devam filmi bu. Riley ergenlik yıllarına uyum sağlamaya çalışırken, eski duyguları da değiştirilme olasılığına uyum sağlamaya çalışır.

Yönetmen: Kelsey Mann

Oyuncular: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman

2. Spirited Away (2001)

2. Spirited Away (2001)

IMDb: 8.6

Ailesinin kenar mahalleye taşınması sırasında somurtkan 10 yaşındaki bir kız, tanrılar, cadılar ve ruhlar tarafından yönetilen ve insanların canavarlara dönüştürüldüğü bir dünyaya adım atar.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Daveigh Chase, Suzanne Pleshette, Miyu Irino

3. Transformers One (2024)

3. Transformers One (2024)

Film, yeminli düşmanlar olarak bilinen, ancak bir zamanlar Cybertron'un kaderini sonsuza dek değiştiren kardeşler gibi birbirine bağlı arkadaşlar olan Optimus Prime ve Megatron'un anlatılmamış olan hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Josh Cooley

Oyuncular: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson

4. Cars (2006)

4. Cars (2006)

IMDb: 7.2

Hayatının en büyük yarışına giden yolda, yetenekli bir çaylak yarış arabası harap bir kasabada mahsur kalır ve kazanmanın hayatta her şey olmadığını öğrenir.

Yönetmenler: John Lasseter, Joe Ranft

Oyuncular: Owen Wilson, Bonnie Hunt, Paul Newman

5. Coraline (2009)

5. Coraline (2009)

IMDb: 7.8

Sıkıcı yeni kasabasında, eski ve dağınık evinde dolaşan 11 yaşındaki Coraline, hayatının garip bir şekilde idealize edilmiş bir versiyonuna açılan gizli bir kapı keşfeder. Orada kalabilmek için korkutucu derecede gerçek bir fedakarlık yapmalıdır.

Yönetmen: Henry Selick

Oyuncular: Dakota Fanning, Teri Hatcher, John Hodgman

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6. Inside Out (2015)

6. Inside Out (2015)

IMDb: 8.1

Genç Riley, Midwest hayatından koparılıp San Francisco'ya taşındıktan sonra duyguları - Sevinç, Korku, Öfke, Tiksinti ve Üzüntü - yeni bir şehirde, evde ve okulda nasıl en iyi şekilde hareket edeceği konusunda çatışır.

Yönetmenler: Pete Docter, Ronnie Del Carmen

Oyuncular: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black

7. The Boy and the Heron (2023)

7. The Boy and the Heron (2023)

IMDb: 7.5

Annesinin ölümü ve babasının yeniden evlenmesinin ardından, Mahito adında inatçı bir çocuk hem yaşayanların hem de ölülerin paylaştığı rüya gibi bir dünyaya adım atar.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki

8. The Wild Robot (2024)

8. The Wild Robot (2024)

IMDb: 8.2

Bir gemi kazasından sonra, Roz adında zeki bir robot ıssız bir adada mahsur kalır. Zorlu ortamda hayatta kalmak için Roz adanın hayvanlarıyla bağ kurar ve yetim bir kaz yavrusuna bakar.

Yönetmen: Chris Sanders

Oyuncular: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor

9. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

9. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

IMDb: 8.6

Miles Morales, çoklu evrende bir mancınık gibi fırlar ve orada varlığını korumakla görevli bir Örümcek-İnsanlar ekibiyle karşılaşır. Kahramanlar yeni bir tehdit ile nasıl başa çıkacakları konusunda çatıştıklarında, Miles bir kahraman olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlamalıdır.

Yönetmenler: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Oyuncular: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry

10. The Nightmare Before Christmas (1993)

10. The Nightmare Before Christmas (1993)

IMDb: 7.9

Cadılar Bayramı Kasabası'nın kralı Jack Skellington, Noel Kasabası'nı keşfeder. Ancak Noel'i evine getirme girişimleri karışıklığa neden olur.

Yönetmen: Henry Selick

Oyuncular: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara

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