Hepsi Birer Sanat Eseri: Büyüleyici Görüntüleriyle Dünyanın Dört Bir Yanından Pencere Tasarımları
Hepsi Birer Sanat Eseri: Büyüleyici Görüntüleriyle Dünyanın Dört Bir Yanından Pencere Tasarımları
Kaynak: https://twitter.com/JamesLucasIT/stat...
Ülkelerin mimarileri kendi içlerindeki kültürlerini yansıtır. Peki diğer ülkelerdeki pencere tasarımlarını daha önce görmüş müydünüz? Büyüleyici tasarımlarıyla kendine hayran bırakan pencere tasarımlarına gelin beraber bakalım👇
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1. Venice, İtalya
2. Paris, Fransa
3. Morocco
4. Londra, İngiltere
5. İspanya
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6. Bangkok, Tayland
7. Amsterdam, Hollanda
8. Şili
9. Romanya
10. Burano, İtalya
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11. Buenos Aires, Arjantin
12. Ghent, Belçika
13. Porto, Portekiz
14. New York, ABD
15. Marrakech, Morocco
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16. Tayland Tapınakları
17. Viyana, Avusturya
18. Puketh, Tayland
19. Lisbon, Portekiz
20. Hamburg, Almanya
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21. Rotterdam, Hollanda
22. Valparaiso, Şili
23. Rabat, Morocco
24. Alpler
25. Notting Hill, Londra
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26. Brasov, Romanya
27. Trento, İtalya
28. Costa Nova, Portekiz
29. Cartegana, İspanya
30. Salta, Arjantin
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