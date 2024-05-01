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Hepsi Birer Sanat Eseri: Büyüleyici Görüntüleriyle Dünyanın Dört Bir Yanından Pencere Tasarımları

Hepsi Birer Sanat Eseri: Büyüleyici Görüntüleriyle Dünyanın Dört Bir Yanından Pencere Tasarımları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 09:46

Ülkelerin mimarileri kendi içlerindeki kültürlerini yansıtır. Peki diğer ülkelerdeki pencere tasarımlarını daha önce görmüş müydünüz? Büyüleyici tasarımlarıyla kendine hayran bırakan pencere tasarımlarına gelin beraber bakalım👇

Kaynak: https://twitter.com/JamesLucasIT/stat...
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1. Venice, İtalya

1. Venice, İtalya

2. Paris, Fransa

2. Paris, Fransa

3. Morocco

3. Morocco

4. Londra, İngiltere

4. Londra, İngiltere

5. İspanya

5. İspanya
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6. Bangkok, Tayland

6. Bangkok, Tayland

7. Amsterdam, Hollanda

7. Amsterdam, Hollanda

8. Şili

8. Şili

9. Romanya

9. Romanya

10. Burano, İtalya

10. Burano, İtalya
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11. Buenos Aires, Arjantin

11. Buenos Aires, Arjantin

12. Ghent, Belçika

12. Ghent, Belçika

13. Porto, Portekiz

13. Porto, Portekiz

14. New York, ABD

14. New York, ABD

15. Marrakech, Morocco

15. Marrakech, Morocco
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16. Tayland Tapınakları

16. Tayland Tapınakları

17. Viyana, Avusturya

17. Viyana, Avusturya

18. Puketh, Tayland

18. Puketh, Tayland

19. Lisbon, Portekiz

19. Lisbon, Portekiz

20. Hamburg, Almanya

20. Hamburg, Almanya
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21. Rotterdam, Hollanda

21. Rotterdam, Hollanda

22. Valparaiso, Şili

22. Valparaiso, Şili

23. Rabat, Morocco

23. Rabat, Morocco

24. Alpler

24. Alpler

25. Notting Hill, Londra

25. Notting Hill, Londra
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26. Brasov, Romanya

26. Brasov, Romanya

27. Trento, İtalya

27. Trento, İtalya

28. Costa Nova, Portekiz

28. Costa Nova, Portekiz

29. Cartegana, İspanya

29. Cartegana, İspanya

30. Salta, Arjantin

30. Salta, Arjantin

Sizin en çok beğendiğiniz hangi ülke oldu? Haydi yorumlara!

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