Hep Merak Etmiştik! Tuvalete Çıktığımızda İdrarımız Neden Sarı Renkte Olur?

Çalışmanın ortak yazarı ve NIH Araştırmacısı Xiaofang Jiang, 'Artık bu enzimi tanımladığımıza göre, bağırsaklarımızdaki bakterilerin dolaşımdaki bilirubin seviyelerini ve sarılık gibi ilgili sağlık koşullarını nasıl etkilediğini araştırmaya başlayabiliriz. Bu keşif, bağırsak-karaciğer ilişkisinin anlaşılması için önemli bir adım.' dedi.

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