Hep Merak Etmiştik! Tuvalete Çıktığımızda İdrarımız Neden Sarı Renkte Olur?
Hep Merak Etmiştik! Tuvalete Çıktığımızda İdrarımız Neden Sarı Renkte Olur?
Kaynak: https://www.iflscience.com/why-is-pee...
Sıklıkla dehidrasyon gibi faktörlerin bir göstergesi olarak idrarımızın rengine dikkat etmemiz söylenir ancak klozete bakarken, çişin sarı rengini tam olarak nasıl aldığını hiç merak ettiniz mi? Yakın zamanda yapılan bir çalışma, bağırsak bakterileri tarafından üretilen yeni keşfedilmiş bir enzime işaret ederek uzun süredir devam eden bu soruyu yanıtladı.
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İdrarın renklenmesinde rol oynayan bilirubindir. Kırmızı kan hücreleri ömrünü tamamladığında, hemoglobin adlı madde parçalanır ve bu süreçte bilirubin adında turuncu bir madde oluşur.
Maryland Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olan ve çalışmanın baş yazarı olan Brantley Hall, şöyle açıkladı:
Ekip, insan bağırsak mikrobiyomundan farklı bakteri türlerini inceledi.
Sonra, araştırmacılar E. coli bakterisine, bilirubini azaltma yeteneği veren genleri eklediler.
Bağırsak bakterileri, bilirubin redüktazı üretiminde anahtar rol oynuyor.
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İnsan bağırsak metagenomlarını inceleyen bir ekip, Bilirubin redüktaz enziminin bebeklerde yaşamlarının ilk yılına kadar genellikle eksik olduğunu buldu.
Bilirubin enziminin keşfi, bağırsak bakterileri ve sağlık ilişkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.
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