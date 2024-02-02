Helikopterden İnip Kılıç Kuşandı Halkını Selamladı: Arturo Vidal İçin Muhteşem Tören
Helikopterden İnip Kılıç Kuşandı Halkını Selamladı: Arturo Vidal İçin Muhteşem Tören
Arturo Vidal, ülkesi Şili'de futbola başladığı Colo Colo takımına geri döndü. Bir futbolcudan çok kralın geri dönüşü gibi karşılanan Arturo Vidal helikopterle sahaya indi, ata bindi, kılıç kuşandı ve halkını selamladı.
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Şilili dünyaca ünlü futbolcu Arturo Vidal, 17 yıl sonra futbola başladığı kulüp Colo Colo'ya döndü.
Arturo Vidal, ülkesi Şili'de futbola başladığı Colo Colo takımının sahasına Helikopterle inerek taraftarları selamladı.
36 yaşındaki oyuncu, elinde kılıçla ata binerek kendisini bekleyen taraftarları selamladı.
2007-2022 yılları arasında Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter'de top koşturan 31 yaşındaki futbolcu, Avrupa futbolunda toplamda 606 karşılaşmaya çıkmıştı.
Arturo Vidal'in kral gibi karşılandığı anlar👇
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