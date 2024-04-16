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Hazine, Dünya Bankası Kredisinin Proje Amacı Dışında Kullanımına Cevap Verdi: "Söz Konusu Değildir"

Hazine, Dünya Bankası Kredisinin Proje Amacı Dışında Kullanımına Cevap Verdi: "Söz Konusu Değildir"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.04.2024 - 16:56

Dünya Bankası'nın mevcutta 17 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik proje amaçlı kredisinin 35 milyar dolara yükseltilmesi ilgi çekmişti. Bu konuda iddiaların arkası kesilmeyince açıklama gecikmedi.

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Dünya Bankası, 2023 yılında geleceği açıklanan kredi yeniden gündemde.

Dünya Bankası, 2023 yılında geleceği açıklanan kredi yeniden gündemde.

Bayram tatilinin olduğu haftada 35 milyar dolarlık kredi anlaşması yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

Bakınız, 2023 Eylül'de haber zaten çıkmıştı.

Krediye yönelik iddialar artınca Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Krediye yönelik iddialar artınca Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dünya Bankası (DB) ve Türkiye arasındaki 5 yıllık işbirliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada, "DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada, '1947 yılında üye olduğumuz Dünya Bankası’ndan bugüne kadar toplamda 52 milyar dolar finansman sağlanmıştır. Söz konusu finansman kalkınma önceliklerimiz kapsamında ilgili kuruluşlarımız ve DB tarafından ortaklaşa geliştirilen projeler kapsamında kullanılmaktadır' denilirken, şöyle devam etti:

"DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir."

"DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir."
twitter.com

DB kredileri yoksulluğun azaltılması ve refahın eşit paylaşılması odağında sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte olup; bu kaynakların kullanımında toplumun ortak çıkarı gözetilmektedir.

CPF programında geçen “kırılgan gruplar” esas itibarıyla yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. DB projeleri ile söz konusu gruplara beceri kazandırılarak üretime dahil edilmesi ve böylece istihdamın artırılarak yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur.

"Avrupa Birliği’nden sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında sağlanan hibe desteğinin kullanımında Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır."

"Avrupa Birliği’nden sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında sağlanan hibe desteğinin kullanımında Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır."

CPF dokümanında bu gibi desteklere ilişkin göstergeler de takip edilmektedir. Ancak yeni CPF dokümanında sığınmacılar özelinde DB’den sağlanacak herhangi bir kredi bulunmamaktadır.

Geçmişte olduğu gibi Dünya Bankası ile kalkınma hedeflerimizin desteklenmesinde birlikte çalışmaya ve geliştirdiğimiz büyük projelerimiz ile katma değer üretmeye devam edeceğiz.'

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