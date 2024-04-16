Hazine, Dünya Bankası Kredisinin Proje Amacı Dışında Kullanımına Cevap Verdi: "Söz Konusu Değildir"
Hazine, Dünya Bankası Kredisinin Proje Amacı Dışında Kullanımına Cevap Verdi: "Söz Konusu Değildir"
Dünya Bankası'nın mevcutta 17 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik proje amaçlı kredisinin 35 milyar dolara yükseltilmesi ilgi çekmişti. Bu konuda iddiaların arkası kesilmeyince açıklama gecikmedi.
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Dünya Bankası, 2023 yılında geleceği açıklanan kredi yeniden gündemde.
Krediye yönelik iddialar artınca Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Açıklamada, "DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir" denildi.
"DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir."
"Avrupa Birliği’nden sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında sağlanan hibe desteğinin kullanımında Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır."
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