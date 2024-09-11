Hayatta Kalma İçgüdülerinizi Zorlayacak En İyi Oyunları Listeledik!
Hayatta Kalma İçgüdülerinizi Zorlayacak En İyi Oyunları Listeledik!
Hayatta kalma türündeki en sağlam oyunları sizler için listeledik.
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10. DayZ
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9. Frostpunk
8. Subnautica
7. Don't Starve
6. No Man's Sky
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5. The Forest
4. Project Zomboid
3. This War of Mine
2. ARK: Survival Evolved
1. Long Dark
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