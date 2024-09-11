Hayatta Kalma İçgüdülerinizi Zorlayacak En İyi Oyunları Listeledik!

Bir diğer zombi kıyameti konsepti de DayZ'den geliyor. Aslında bu oyun uzun zamandır piyasada olan ve zamanla evrilen bir yapım. Bu yapım, her ne kadar başlangıç döneminde bazı zorluklar yaşasa da şu anda rayına oturmuş bir şekilde hayatına devam ediyor.