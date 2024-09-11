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Hayatta Kalma İçgüdülerinizi Zorlayacak En İyi Oyunları Listeledik!

Hayatta Kalma İçgüdülerinizi Zorlayacak En İyi Oyunları Listeledik!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 13:31

Hayatta kalma türündeki en sağlam oyunları sizler için listeledik.

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10. DayZ

10. DayZ

Bir diğer zombi kıyameti konsepti de DayZ'den geliyor. Aslında bu oyun uzun zamandır piyasada olan ve zamanla evrilen bir yapım. Bu yapım, her ne kadar başlangıç döneminde bazı zorluklar yaşasa da şu anda rayına oturmuş bir şekilde hayatına devam ediyor.

9. Frostpunk

9. Frostpunk

Koloni yönetimi oyunu olan Frostpunk, üzerine düşen işi layıkıyla yapmayı başarıyor. Bu yapımda hayatta kalmaya çalışan kişi tam olarak siz değilsiniz. Kıyamet sonrası bir dünyada sefillikle sınana bir halkınız var. Amacınız ise bu insanları olabildiğince hayatta tutabilmek.

8. Subnautica

8. Subnautica

Okyanus severleri mutlu edecek bir yapım ile karşınızdayız. Bir uzay macerasına çıktığınızı ve geminizin kara parçası olmayan bir gezegene düştüğünü düşünün. İşte Subnautica sizlere tam olarak bu deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

7. Don't Starve

7. Don't Starve

İsminden de anlayacağınız üzere bu oyunda aç kalmamanız gerekiyor. Tabii, hayatta kalmak için doğal olarak yemek yemek gerekiyor fakat bu oyun farklı mekaniklere de ev sahipliği yapıyor. Hayatta kalma konusunda en başarılı oyunlardan olan Don't Starve'ı hâlâ denemediyseniz mutlaka bir şans verin.

6. No Man's Sky

6. No Man's Sky

Uzayın korkutucu büyüklüğünü en iyi şekilde gösteren No Man's Sky, hayatta kalma ögelerini de bünyesinde iyi harmanlıyor. Uzaya karşı bir merakınız varsa, bu yapım sizler için en iyi alternatiflerden bir tanesi.

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5. The Forest

5. The Forest

Lost dizisini izlediyseniz bu yapımda benzer bir ortam bekleyebilirsiniz. Bir uçak kazası sonucunda kendini ıssız bir yerde bulan ana karakterimiz, bulunduğu ortamdaki gizemleri çözmek ve çocuğunu bulmak için yola koyuluyor. The Forest, ister tek kişi ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir yapım.

4. Project Zomboid

4. Project Zomboid

İzometrik bir kamera açısı ile zombilerle savaştığımız bu yapım, oldukça gerçekçi bir yapıya sahip. Klasik hayatta kalma ögelerini bünyesinde barındıran Zomboid, kendine has özellikleri ile de keyifli bir deneyim vadediyor.

3. This War of Mine

3. This War of Mine

Bu yapım, savaşın filmlerdeki gibi olmadığını en sert şekilde yüzümüze vuruyor. Savaştan yara almış masum sivillerin tek umudu, hayatta kalmaya devam etmek. Bunu yapmak için de oldukça zorlu engelleri aşmaları gerekiyor. Bu noktada da sizler devreye giriyorsunuz.

2. ARK: Survival Evolved

2. ARK: Survival Evolved

Dinazorları kaçırdığınız için üzgünseniz üzülmeyin derim. Çünkü ARK tam da bunun için var. Dinazorların hala hayatta olduğu bir evrende geçen bu oyun, hayatta kalma ögelerini iyi bir şekilde kullanıyor. Tabii bu oyunun sistem gereksinimleri karşısında sizin bilgisayarınız hayatta kalabilecek mi orasını bilemem.

1. Long Dark

1. Long Dark

Tam kış aylarında oynamalık bir hayatta kalma oyunu. Karlarla kaplı bir coğrafyada, uçak kazası yapan bir pilotun macerasını konu alıyor. Tabii, bu yolda bizleri zorlayacak birçok etken bekliyor. Long Dark, hayatta kalma severlerin mutlaka göz atması gereken bir yapım.

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