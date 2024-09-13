Hayatının Aşkını Elinden Kaçırdın mı?
Hayatının Aşkını Elinden Kaçırdın mı?
Hayatının aşkını elinden kaçırdın mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir insanı sevmenin en önemli nedeni nedir?
4. Bir ilişkiyi sürdürebilmek için hangi özellik önemlidir?
5. Sevgilinle tartıştığında genellikle ne yaparsın?
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6. Sence sen daha önce hiç aşık oldun mu?
7. Bir ilişkiyi bitirirken hangi duyguya kapılırsın?
8. Peki sence sen birinin ahını aldın mı?
9. Daha önce hiç seni çok seven birinden ayrılmak zorunda kaldın mı?
10. Son olarak sence sen mantık evliliği mi aşk evliliği mi yaparsın?
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Sen hayatının aşkını elinden kaçırmamışsın!
Sen hayatının aşkını elinden kaçırmışsın!
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