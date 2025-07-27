Havalar Serinleyecek mi? İstanbul, Bursa, Sakarya'ya Ne Zaman Yağmur Yağacak?
Temmuz ayının gelmesiyle ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı bugünlerde devam eden orman yangınları ise endişeye sebep oluyor. İzmir'de başlayan yangınlar, daha sonra Sakarya, Karabük, Eskişehir ve Bursa'da da meydana geldi. Vatandaşların en çok araştırdığı konunun başında ise hava durumu geliyor.
Peki yağmur yağacak mı, havalar serinleyecek mi?
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Türkiye, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor.
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Yağmur Ne Zaman Yağacak?
İstanbul'a ve Bursa'ya Yağmur Yağacak mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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