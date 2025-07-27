Havalar Serinleyecek mi? İstanbul, Bursa, Sakarya'ya Ne Zaman Yağmur Yağacak?

Temmuz ayının gelmesiyle ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı bugünlerde devam eden orman yangınları ise endişeye sebep oluyor. İzmir'de başlayan yangınlar, daha sonra Sakarya, Karabük, Eskişehir ve Bursa'da da meydana geldi. Vatandaşların en çok araştırdığı konunun başında ise hava durumu geliyor.

Peki yağmur yağacak mı, havalar serinleyecek mi?