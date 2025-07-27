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Havalar Serinleyecek mi? İstanbul, Bursa, Sakarya'ya Ne Zaman Yağmur Yağacak?

Havalar Serinleyecek mi? İstanbul, Bursa, Sakarya'ya Ne Zaman Yağmur Yağacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 10:38

Temmuz ayının gelmesiyle ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı bugünlerde devam eden orman yangınları ise endişeye sebep oluyor. İzmir'de başlayan yangınlar, daha sonra Sakarya, Karabük, Eskişehir ve Bursa'da da meydana geldi. Vatandaşların en çok araştırdığı konunun başında ise hava durumu geliyor. 

Peki yağmur yağacak mı, havalar serinleyecek mi?

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Türkiye, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor.

Türkiye, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor.

Temmuz ayının gelmesiyle Türkiye sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru da Şırnak'ta kırıldı. 

Bir yandan devam eden orman yangınları ise endişeye sebep oluyor. İlk olarak İzmir'de başlayan ve günler sonra kontrol altına alınan yangının ardından Karabük, Eskişehir, Sakarya ve Bursa'dan da yangın haberleri geldi. Alevler, sıcak havanın ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alandan hızla yerleşim yerlerine ulaşıyor.

Yağmur Ne Zaman Yağacak?

Yağmur Ne Zaman Yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahminlerine göre 31 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun bazı kesimlerinde yağmur etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde, Karadeniz'de ve Akdeniz'de bazı şehir merkezleri yağmurla beraber serinleyecek.

İstanbul'a ve Bursa'ya Yağmur Yağacak mı?

İstanbul'a ve Bursa'ya Yağmur Yağacak mı?

İstanbul'da ise Salı gününden itibaren bulutlu bir hava hakim olacak. Çarşamba ve Perşembe günü havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklıkların da bugünlerde düştüğü görülüyor. 

Öte yandan Bursa'da ilerleyen günlerde güneşli hava etkili olacak, en yüksek 38 derece sıcaklık yaşanacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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