Havalar Isınıyor, Sivrisinekler Geri Dönüyor! Hafta Sonu 70 Şehir 30 Dereceyi, Bazıları da 40 Dereceyi Geçecek
Havalar Isınıyor, Sivrisinekler Geri Dönüyor! Hafta Sonu 70 Şehir 30 Dereceyi, Bazıları da 40 Dereceyi Geçecek
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Bir sıcak bir soğuk seyreden hava sıcaklıkları ne giyeceğimiz konusunda kafalarımızı karıştırıyor.
Üzerimize ceket almadan çıktığımız takdirde üşüten, aldığımızda ad terleten bu havalar yerini Afrika sıcaklıklarına bırakmaya hazıralanıyor.
Hava Forum, Twitter hesabından (X) Afrika sıcaklıklarının Türkiye'ye giriş yaptığını paylaştı.
Meteorolojinin hava tahmin haritasına göre ise sıcaklık cumartesi gününden beri bazı kentlerde 40 dereceye ulaşacak.
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Cumartesi
Pazar
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Ülke ülke olmaktan çıktı. sineği bile mülteci olarak giriyor
Orta Doğu nun kumu Afrika nın sıcağı bi kere de batıdan bir şey gelmiyor!!😅😅
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası.
Yazın herşeyi iyi güzel ama ah şu sivrisinekler olmasa