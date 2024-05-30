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Havalar Isınıyor, Sivrisinekler Geri Dönüyor! Hafta Sonu 70 Şehir 30 Dereceyi, Bazıları da 40 Dereceyi Geçecek

Havalar Isınıyor, Sivrisinekler Geri Dönüyor! Hafta Sonu 70 Şehir 30 Dereceyi, Bazıları da 40 Dereceyi Geçecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.05.2024 - 18:12

Hava Forum, Twitter hesabından (X) Afrika sıcaklıklarının Türkiye'ye giriş yaptığını ve hafta sonu 70 şehirde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olacağını duyurdu. Yine aynı hesaptan bu sıcaklıklarla birlikte sivrisineklerin de artık uyanacağı ve atağa geçeceği belirtildi.

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Bir sıcak bir soğuk seyreden hava sıcaklıkları ne giyeceğimiz konusunda kafalarımızı karıştırıyor.

Bir sıcak bir soğuk seyreden hava sıcaklıkları ne giyeceğimiz konusunda kafalarımızı karıştırıyor.

Üzerimize ceket almadan çıktığımız takdirde üşüten, aldığımızda ad terleten bu havalar yerini Afrika sıcaklıklarına bırakmaya hazıralanıyor.

Üzerimize ceket almadan çıktığımız takdirde üşüten, aldığımızda ad terleten bu havalar yerini Afrika sıcaklıklarına bırakmaya hazıralanıyor.

Hava Forum, Twitter hesabından (X) Afrika sıcaklıklarının Türkiye'ye giriş yaptığını paylaştı.

Hava Forum, Twitter hesabından (X) Afrika sıcaklıklarının Türkiye'ye giriş yaptığını paylaştı.

Hava Forum'dan yapılan paylaşımda "Afrika, yurdumuza giriş yaptı. Hafta sonu 70 şehir 30'lu değerlere çıkacak. Terleme dönemi başlıyor. Hoş geldin Afrika..." denildi.

Meteorolojinin hava tahmin haritasına göre ise sıcaklık cumartesi gününden beri bazı kentlerde 40 dereceye ulaşacak.

Meteorolojinin hava tahmin haritasına göre ise sıcaklık cumartesi gününden beri bazı kentlerde 40 dereceye ulaşacak.
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Cumartesi

Cumartesi

Pazar

Pazar

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden Afrika sıcak hava dalgasıyla birlikte sivrisineklerin de istilaya başlayacağını duyurdu. Paylaşımında, “Bu hafta sonu Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte, şekerleme yapan sivrisineklerin silkinerek uyanması ve atağa geçmesi bekleniyor” dedi.

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emre54

Ülke ülke olmaktan çıktı. sineği bile mülteci olarak giriyor

Ezra Dilge

Orta Doğu nun kumu Afrika nın sıcağı bi kere de batıdan bir şey gelmiyor!!😅😅

Y

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası.

Adige Shapsug

Yazın herşeyi iyi güzel ama ah şu sivrisinekler olmasa