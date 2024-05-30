Havalar Isınıyor, Sivrisinekler Geri Dönüyor! Hafta Sonu 70 Şehir 30 Dereceyi, Bazıları da 40 Dereceyi Geçecek

Hava Forum, Twitter hesabından (X) Afrika sıcaklıklarının Türkiye'ye giriş yaptığını ve hafta sonu 70 şehirde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olacağını duyurdu. Yine aynı hesaptan bu sıcaklıklarla birlikte sivrisineklerin de artık uyanacağı ve atağa geçeceği belirtildi.