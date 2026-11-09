Havadan Bakınca Dev Bir Parmak İzine Benzeyen Ada

Baljenac, yaklaşık 140 bin metrekarelik küçük bir ada. Adanın üzerinde ise toplam uzunluğu 23 kilometreyi bulan kuru taş duvarlar bulunuyor. Duvarlar herhangi bir harç kullanılmadan, taşlar üst üste dizilerek örüldü. Bel hizasındaki duvarlar ilk bakışta eski bir labirenti andırıyor.

Duvarları komşu Kaprije Adası'nda yaşayanlar yaptı. Kayalık arazi ve sert rüzgarlar adada tarım yapmayı zorlaştırıyordu. Ada halkı ekinlerini birbirinden ayırmak ve rüzgardan korumak için taş duvarlar ördü. Duvarların büyük bölümünün 19. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor, bazı kısımlarının ise daha da eski olabileceği belirtiliyor.