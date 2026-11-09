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Yaşam
Havadan Bakınca Dev Bir Parmak İzine Benzeyen Ada

Havadan Bakınca Dev Bir Parmak İzine Benzeyen Ada

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 20:01
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Hırvatistan kıyısında, Adriyatik Denizi'nde Baljenac adında küçük bir ada var. Oval biçimli ada, iç içe geçmiş taş duvarlarla kaplı. Havadan bakıldığında duvarlar dev bir parmak izinin çizgilerine benziyor. Ada bu yüzden 'parmak izi adası' olarak tanınıyor.

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Duvarlar tarım yapabilmek için örüldü

Duvarlar tarım yapabilmek için örüldü

Baljenac, yaklaşık 140 bin metrekarelik küçük bir ada. Adanın üzerinde ise toplam uzunluğu 23 kilometreyi bulan kuru taş duvarlar bulunuyor. Duvarlar herhangi bir harç kullanılmadan, taşlar üst üste dizilerek örüldü. Bel hizasındaki duvarlar ilk bakışta eski bir labirenti andırıyor.

Duvarları komşu Kaprije Adası'nda yaşayanlar yaptı. Kayalık arazi ve sert rüzgarlar adada tarım yapmayı zorlaştırıyordu. Ada halkı ekinlerini birbirinden ayırmak ve rüzgardan korumak için taş duvarlar ördü. Duvarların büyük bölümünün 19. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor, bazı kısımlarının ise daha da eski olabileceği belirtiliyor.

Havadan çekilen fotoğraflar adayı ünlü yaptı

Havadan çekilen fotoğraflar adayı ünlü yaptı

Aynı tür taş duvarlar Kaprije ve Žut adalarında da görülüyor. Ancak metrekare başına düşen duvar uzunluğunda Baljenac açık ara önde. Duvarların insan parmak izini andıran düzeni dünyada başka hiçbir yerde görülmüyor.

Adada kimse yaşamıyor ama havadan çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayıldıkça ziyaretçi sayısı arttı. Hırvatistan, adanın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuruda bulundu. Listeye girmesi halinde ada hem daha çok tanınacak hem de daha iyi korunacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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