Havadan Bakınca Dev Bir Parmak İzine Benzeyen Ada
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Hırvatistan kıyısında, Adriyatik Denizi'nde Baljenac adında küçük bir ada var. Oval biçimli ada, iç içe geçmiş taş duvarlarla kaplı. Havadan bakıldığında duvarlar dev bir parmak izinin çizgilerine benziyor. Ada bu yüzden 'parmak izi adası' olarak tanınıyor.
Duvarlar tarım yapabilmek için örüldü
Havadan çekilen fotoğraflar adayı ünlü yaptı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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