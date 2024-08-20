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Havada Korku Dolu Anlar! Pilot Uçuş Sırasında Bayıldı: Uçak Acil İniş Yaptı

Havada Korku Dolu Anlar! Pilot Uçuş Sırasında Bayıldı: Uçak Acil İniş Yaptı

Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 08:30

Havada korku dolu anlar yaşandı. 225 yolcunun bulunduğu uçak, pilotun bayılması sonrası Varşova Chopin Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Edinilen bilgiye göre, Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta pilot baygınlık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta pilot baygınlık geçirdi.

Pilotunun bayılması sonrası kontrolü ele alan diğer pilot, durumu derhal kuleye bildirip, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verdi.

Pilotunun bayılması sonrası kontrolü ele alan diğer pilot, durumu derhal kuleye bildirip, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verdi.

Varşova Chopin Havalimanı'na acil iniş yapan 225 yolculu uçağın pilotu hastaneye kaldırıldı.

Varşova Chopin Havalimanı'na acil iniş yapan 225 yolculu uçağın pilotu hastaneye kaldırıldı.
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