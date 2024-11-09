Havada Bilinmeyen Cisim Paniği: Antalya-Van Uçağı Diyarbakır’a İnmek Zorunda Kaldı
Havada Bilinmeyen Cisim Paniği: Antalya-Van Uçağı Diyarbakır’a İnmek Zorunda Kaldı
Türk hava sahasında bugün ilginç bir olay yaşandı. SunExpress'e ait Antalya-Van seferini yapan uçak, Van semalarında görülen ve menşei tespit edilemeyen cisim nedeniyle Diyarbakır’a yönlendirildi. Uçak Diyarbakır Havaalanı’na sorunsuz şekilde iniş yaparken, yolcular da konu ile ilgili bilgilendirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede hava sahasında olumsuz bir durum tespit edilemedi. Uçak sonrasında Diyarbakır’dan kalkış yaparak Van’a iniş yaptı.
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Antalya'dan Van'a seyahat etmek üzere dün akşam saat 17.05'te havalanan bir yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na inişe geçtiği sıralarda havada kimliği belirsiz bir cisim tespit edildiği için Diyarbakır'a yönlendirildi.
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Kontrol kulesinden alınan talimat üzerine, Van Ferit Melen Havalimanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş gerçekleştiren uçaktaki yolcular, durum hakkında kabin görevlileri tarafından bilgilendirildi.
Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtemel bir tehdide karşı hava sahasında insansız hava araçları kullanarak detaylı bir tarama yaptı. Yapılan geniş çaplı araştırmalarda herhangi bir cisme rastlanmadığı öğrenildi
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