Havada Bilinmeyen Cisim Paniği: Antalya-Van Uçağı Diyarbakır’a İnmek Zorunda Kaldı

Türk hava sahasında bugün ilginç bir olay yaşandı. SunExpress'e ait Antalya-Van seferini yapan uçak, Van semalarında görülen ve menşei tespit edilemeyen cisim nedeniyle Diyarbakır’a yönlendirildi. Uçak Diyarbakır Havaalanı’na sorunsuz şekilde iniş yaparken, yolcular da konu ile ilgili bilgilendirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede hava sahasında olumsuz bir durum tespit edilemedi. Uçak sonrasında Diyarbakır’dan kalkış yaparak Van’a iniş yaptı.