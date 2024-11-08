Havada Korku Dolu Anlar: Yolcu Havada Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı

Brezilya’dan Panamaya giden bir uçakta facianın eşiğinden dönüldü. Uçakta bulunan bir yolcu, uçağın inişi sırasında ayağa kalkarak acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Ayrıca kabin görevlisini rehin almaya çalışan yolcu, uçakta bulunan diğer kişiler tarafından zorlukla engellendi. Facianın eşiğinden dönülen olay sonrasında ismi öğrenilemeyen yolcu gözaltına alındı.

İşte havada yaşanan korku dolu anlar...