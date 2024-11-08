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Havada Korku Dolu Anlar: Yolcu Havada Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı

Havada Korku Dolu Anlar: Yolcu Havada Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.11.2024 - 12:03

Brezilya’dan Panamaya giden bir uçakta facianın eşiğinden dönüldü. Uçakta bulunan bir yolcu, uçağın inişi sırasında ayağa kalkarak acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Ayrıca kabin görevlisini rehin almaya çalışan yolcu, uçakta bulunan diğer kişiler tarafından zorlukla engellendi. Facianın eşiğinden dönülen olay sonrasında ismi öğrenilemeyen yolcu gözaltına alındı.

İşte havada yaşanan korku dolu anlar...

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Copa Airlines’ın CM204 sefer sayılı uçağında korku dolu anlar yaşandı.

Copa Airlines’ın CM204 sefer sayılı uçağında korku dolu anlar yaşandı.

Panama’da inişe hazırlanan uçakta bir yolcu, önce elindeki plastik bıçakla kabin görevlilerine saldırdı.

Panama’da inişe hazırlanan uçakta bir yolcu, önce elindeki plastik bıçakla kabin görevlilerine saldırdı.

Sonrasında acil çıkış kapasını açmaya çalışan kişi, diğer yolcuların müdahalesiyle engellenebildi.

Sonrasında acil çıkış kapasını açmaya çalışan kişi, diğer yolcuların müdahalesiyle engellenebildi.

Uçak sorunsuz şekilde indikten sonra olay çıkaran yolcu gözaltına alındı.

Uçak sorunsuz şekilde indikten sonra olay çıkaran yolcu gözaltına alındı.

İşte yaşananlar

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