Antalya’da Hava Aracı Düştü: İçinde ve Çevresinde İnsan Yoktu!
Antalya’da Hava Aracı Düştü: İçinde ve Çevresinde İnsan Yoktu!
Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü.
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İlçenin İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
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Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü. Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.
Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.
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