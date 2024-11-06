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Antalya’da Hava Aracı Düştü: İçinde ve Çevresinde İnsan Yoktu!

Antalya’da Hava Aracı Düştü: İçinde ve Çevresinde İnsan Yoktu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2024 - 10:28

Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü.

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İlçenin İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İlçenin İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü. Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.

Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü. Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.

Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.

Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.
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