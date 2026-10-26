Hava Kalitesi Verilerine Göre Türkiye'nin Havası En Temiz 10 İli Belli Oldu
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Hava kalitesi istasyonlarından elde edilen verilere dayanılarak hazırlandığı belirtilen bir listede Türkiye'nin havası en temiz 10 şehri sıralanıyor. Listede Karadeniz'in yemyeşil doğasından Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yerleşimlerine uzanan iller yer aldı. Zirvedeki şehir Karadeniz ve Ege bölgelerinin dışından çıktı.
10. sırada Bartın var.
9. sırada Isparta var.
8. sırada Kırşehir var.
7. sırada Karabük var.
6. sırada Rize var.
5. sırada Bingöl var.
4. sırada Sinop var.
3. sırada Bayburt var.
2. sırada Artvin var.
Zirvede Kırklareli var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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