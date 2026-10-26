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Hava Kalitesi Verilerine Göre Türkiye'nin Havası En Temiz 10 İli Belli Oldu

Hava Kalitesi Verilerine Göre Türkiye'nin Havası En Temiz 10 İli Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 18:56
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Hava kalitesi istasyonlarından elde edilen verilere dayanılarak hazırlandığı belirtilen bir listede Türkiye'nin havası en temiz 10 şehri sıralanıyor. Listede Karadeniz'in yemyeşil doğasından Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yerleşimlerine uzanan iller yer aldı. Zirvedeki şehir Karadeniz ve Ege bölgelerinin dışından çıktı.

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10. sırada Bartın var.

10. sırada Bartın var.

Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirlerinden Bartın, listeye 10. sıradan giriyor. Kent ormanları, yeşil alanları ve denize kıyısı olan bölgeleriyle dikkat çekiyor.

9. sırada Isparta var.

9. sırada Isparta var.

Göller Yöresi'nin önemli şehirlerinden Isparta, listenin 9. sırasında yer alıyor. Kent doğal alanları ve özellikle gül bahçeleriyle tanınıyor.

8. sırada Kırşehir var.

8. sırada Kırşehir var.

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırşehir, 8. sırada bulunuyor. Geniş bozkırları ve sakin yaşamıyla öne çıkan şehir, doğal alanları ve kırsal bölgeleriyle Türkiye'nin havası temiz şehirleri arasında gösterilen illerden biri.

7. sırada Karabük var.

7. sırada Karabük var.

Karabük denildiğinde akla ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu geliyor. Listenin 7. sırasındaki kent, tarihi dokusunun yanı sıra ormanlarla çevrili doğal alanlarıyla da doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

6. sırada Rize var.

6. sırada Rize var.

Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden Rize, listenin 6. sırasında yer alıyor. Sık ormanları, çay bahçeleri ve yüksek yaylalarıyla tanınan kent, nemli iklimi ve zengin bitki örtüsüyle Karadeniz'in doğayla iç içe yaşamını yansıtıyor.

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5. sırada Bingöl var.

5. sırada Bingöl var.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Bingöl, 5. sırada yer alıyor. Dağları, yaylaları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan kentte, şehir merkezinin dışındaki geniş doğal alanlar sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için alternatif oluşturuyor.

4. sırada Sinop var.

4. sırada Sinop var.

Karadeniz kıyısındaki Sinop, 4. sırada bulunuyor. Denizi, koyları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehrin kıyı bölgeleri ve yeşil alanları, doğayla iç içe bir yaşam arayanların ilgisini çekiyor.

3. sırada Bayburt var.

3. sırada Bayburt var.

Türkiye'nin nüfus bakımından küçük şehirlerinden Bayburt, listenin 3. sırasında yer alıyor. Geniş doğal alanları ve dağlık coğrafyasıyla öne çıkan kentin sakin yaşamı ve çevresindeki kırsal bölgeler, doğayla baş başa kalmak isteyenlere farklı olanaklar sunuyor.

2. sırada Artvin var.

2. sırada Artvin var.

Türkiye'nin en dikkat çekici doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Artvin, 2. sırada yer alıyor. Yoğun orman örtüsü, vadileri ve yüksek yaylalarıyla bilinen şehir, zengin bitki örtüsü ve geniş doğal alanlarıyla temiz hava arayanların ilgisini çekebilecek destinasyonlar arasında bulunuyor.

Zirvede Kırklareli var.

Zirvede Kırklareli var.

Listenin zirvesinde Trakya'nın önemli şehirlerinden Kırklareli yer alıyor. Kent, özellikle Istranca Ormanları ve doğal alanlarıyla dikkat çekiyor. Ormanlık bölgeleri, kırsal yerleşimleri ve doğayla iç içe yaşam olanaklarıyla öne çıkan Kırklareli, temiz hava arayanların ilgisini çeken şehirlerden biri olarak gösterildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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