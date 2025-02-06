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Hastaneye Kaldırıldığı İddia Edilmişti: Devlet Bahçeli'nin Eski Videosu Yeniden Gündem Oldu

Hastaneye Kaldırıldığı İddia Edilmişti: Devlet Bahçeli'nin Eski Videosu Yeniden Gündem Oldu

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.02.2025 - 17:39 Son Güncelleme: 06.02.2025 - 17:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün akşam rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmiş, partiden yapılan açıklamada iddialar yalanlanmıştı. Devlet Bahçeli'nin eski videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gündem olan videoda, Bahçeli'nin kendisi hakkında sözlere tepki gösterdiği yer aldı. 

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Dün akşam saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastalığı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Dün akşam saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastalığı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

MHP’den yapılan açıklamada iddialar yalanlanmış ve “rutin kontroller için hastaneye gitti” denilmişti.

MHP’den yapılan açıklamada iddialar yalanlanmış ve “rutin kontroller için hastaneye gitti” denilmişti.

Devlet Bahçeli'nin eski videosu bugün yeniden gündem oldu. Bahçeli'nin sosyal medyada paylaşılan videosunda kendisi hakkında edilen sözlere tepki gösterdiği yer aldı..

Devlet Bahçeli'nin eski videosu bugün yeniden gündem oldu. Bahçeli'nin sosyal medyada paylaşılan videosunda kendisi hakkında edilen sözlere tepki gösterdiği yer aldı..

Devlet Bahçeli’nin yeniden gündem olan açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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