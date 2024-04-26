Haniye’nin Türkiye Turu: İsmailağa’yı da Ziyaret Etti
Haniye’nin Türkiye Turu: İsmailağa’yı da Ziyaret Etti
Hamas lideri İsmail Haniye, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Haniye ve beraberindeki heyet, İsmailağa Cemaati’ni de ziyaret ettiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye'de Kuvayı Milliye ne ise Hamas da odur” dediği Hamas’ın lideri İsmail Haniye’nin Türkiye’deki temasları devam ediyor.
Haniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile makamında görüşme gerçekleştirmişti.
Haniye’nin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsmailağa lideri Hasan Kılıç için cemaate taziye ziyaretinde bulunduğu paylaşıldı.
Cemaatin kurucusu Mahmud Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, ziyareti şu sözlerle paylaştı
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ha israilde ki köpekler ha ırk peşinde koşup nefret kusan köpekler farkınız ne? Şu adam 2 Hafta önce 2 evladını ve torunlarını şehid verdi. Şu adamda ki vaka... Devamını Gör
Tanrı sizi gorusun :p Artık yeni doğan torununa Erdoğan adını falan verir yoksa çok ayıp eder. Gitmeden de üçü beraber iki kola döksün allasen.
bu 3lünün üzerinfe gezmek istiyorum