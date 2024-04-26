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Haniye’nin Türkiye Turu: İsmailağa’yı da Ziyaret Etti

Haniye’nin Türkiye Turu: İsmailağa’yı da Ziyaret Etti

Hamas
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.04.2024 - 09:27

Hamas lideri İsmail Haniye, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Haniye ve beraberindeki heyet, İsmailağa Cemaati’ni de ziyaret ettiği ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye'de Kuvayı Milliye ne ise Hamas da odur” dediği Hamas’ın lideri İsmail Haniye’nin Türkiye’deki temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye'de Kuvayı Milliye ne ise Hamas da odur” dediği Hamas’ın lideri İsmail Haniye’nin Türkiye’deki temasları devam ediyor.

Haniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile makamında görüşme gerçekleştirmişti.

Haniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile makamında görüşme gerçekleştirmişti.

Haniye’nin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsmailağa lideri Hasan Kılıç için cemaate taziye ziyaretinde bulunduğu paylaşıldı.

Haniye’nin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsmailağa lideri Hasan Kılıç için cemaate taziye ziyaretinde bulunduğu paylaşıldı.

Cemaatin kurucusu Mahmud Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, ziyareti şu sözlerle paylaştı

Cemaatin kurucusu Mahmud Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, ziyareti şu sözlerle paylaştı

Hamas lideri İsmail Haniye ve beraberinde ki heyetle şeyhimiz Hasan efendi Hz. taziyesi için tekkemiz İsmailağa camiine teşrif ettiler, mübarek olsun.

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barbarian

Ha israilde ki köpekler ha ırk peşinde koşup nefret kusan köpekler farkınız ne? Şu adam 2 Hafta önce 2 evladını ve torunlarını şehid verdi. Şu adamda ki vaka... Devamını Gör

mamamia

Tanrı sizi gorusun :p Artık yeni doğan torununa Erdoğan adını falan verir yoksa çok ayıp eder. Gitmeden de üçü beraber iki kola döksün allasen.

Kılıç

bu 3lünün üzerinfe gezmek istiyorum