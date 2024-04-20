Hamas’ı İstanbul’da Ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İsrail’den ‘Türkçe’ Tepki: “Utanmalısın!”
Hamas’ı İstanbul’da Ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İsrail’den ‘Türkçe’ Tepki: “Utanmalısın!”
Ticaret Bakanlığı’nın İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini duyurması sonrasında “Türk ekonomisine zarar verecek önlemler alacağız” diyen İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türkçe paylaşım yaparak “Utanmalısın” dedi.
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İsrail ile Filistin arasında devam eden savaş sebebiyle İsrail ile Türkiye arasındaki ihracatlara Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde kısıtlamalar getirmişti.
Bu karar sonrasında İsrail adına açıklama da Dışişleri Bakanı Yisrael Katz gelmişti. Katz açıklamasında “Türk ekonomisine zarar verecek önlemler alacağız” demişti.
Bugün ise Katz’dan yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi ağırlamasından olan rahatsızlığını dile getiren Bakan, Türkçe paylaşım yaptı.
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